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¿Quién es Ilunga Makabu, el rival que busca enfrentar Canelo Álvarez?

Ilunga Makabu tiene los reflectores tras el anuncio de Eddy Reynoso, que busca que él y Canelo Álvarez se enfrenten en mayo próxima.

Ilunga Makabu campeon crucero CMB

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez tiene en la mira, junto a su equipo de trabajo, al peleador oriundo de El Congo, Ilunga Makabu, quien es campeón de las 200 libras por el Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo Álvarez ya es campeón mundial en 4 diferentes divisiones y ahora apunta a agrandar la hazaña en 5 categorías, si es que se logra el duelo ante Makabu y si logra vencerlo en un duelo que Eddy Reynoso quiere que sea en mayo o más tardar en junio.

Para Canelo es un desafío enorme, y no solo por la corpulencia de Makabu, pues el tapatío deberá de ir de las 168 libras, peso en el que es campeón indiscutido y escalar en meses hasta las 200 libras. No sólo es subir en la báscula, se trata de aumentar en todos los sentidos sin perder su agilidad aunque le vendría bien a su pegada.

Canelo Álvarez así busca medirse en un pleito a 12 asaltos ante Makabu el próximo año, pero, ¿quién es Ilunga Makabu?

Ilunga Makabu, ¿quién es el campeón de El Congo?

Ilunga Makabu, es un peleador de los pesos cruceros, de 34 años y actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en esa división. En su récord se puede percibir su alto poder con los puños y un ascenso indiscutible en los últimos años, aunque no pelea desde diciembre del 2020, pero se mantiene en gran forma física.

Su hoja de trabajo muestra 28 victorias, siendo 25 de estas por la vía del nocaut, además de dos descalabros, ambos por nocaut. Presume de una racha de nueve peleas sin conocer la derrota.

El 31 de enero del año pasado se hizo campeón mundial al derrotar a Michal Cieslak por decisión unánime y en diciembre del 2020 hizo su primer defensa la cual fue exitosa ante Olanrewaju Durodola por nocaut.

Desde entonces no ve acción el peleador Makabu, que en el marco de la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo, recibió un reconocimiento por devolver el pugilismo a su país, siendo toda una personalidad para El Congo.

Ilunga Makabu campeon crucero CMB

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