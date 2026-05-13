ÚLTIMA HORA: Fallece estrella de la NBA de manera inesperada
En una noticia que nadie en el mundo de la NBA esperaba, los Memphis Grizzlies anunciaron la muerte de su estrella Brandon Clarke. Aquí los detalles
El mundo de la NBA se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años de edad. La noticia fue dada a conocer este martes y provocó una fuerte reacción dentro de la organización de Memphis y entre aficionados del básquetbol, debido a la importancia que Clarke tuvo para el equipo durante las últimas temporadas.
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Los números de Brandon Clarke durante su carrera en la NBA
Clarke llegó a la NBA en 2019 después de destacar con la Universidad de Gonzaga y fue seleccionado en la primera ronda del Draft antes de unirse a Memphis. Desde entonces, se convirtió en una pieza importante en la rotación de los Grizzlies gracias a su energía, capacidad defensiva y juego físico en la pintura. Durante siete temporadas disputó más de 300 partidos con la franquicia y dejó promedio de 10.2 puntos y 5.5 rebotes por encuentro.
En los últimos años, las lesiones limitaron la continuidad del ala-pívot canadiense-estadounidense. Clarke había pasado recientemente por distintos procesos de rehabilitación luego de problemas en la rodilla y la pantorrilla, situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante gran parte de la temporada 2025-26.
Comunicado de Memphis por la muerte de Brandon Clarke
Tras darse a conocer la noticia, los Grizzlies publicaron un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida de uno de los jugadores más queridos dentro del vestidor:
“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este momento difícil.”
La muerte de Clarke generó una inmediata ola de mensajes de apoyo por parte de jugadores, entrenadores y aficionados alrededor de la NBA, quienes recordaron no solo su entrega dentro de la cancha, sino también su personalidad tranquila y cercana fuera de ella. Hasta el momento no se han revelado oficialmente más detalles sobre las causas de su fallecimiento.
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