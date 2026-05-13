ÚLTIMA HORA: Fallece estrella de la NBA de manera inesperada

El mundo de la NBA se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años de edad. La noticia fue dada a conocer este martes y provocó una fuerte reacción dentro de la organización de Memphis y entre aficionados del básquetbol, debido a la importancia que Clarke tuvo para el equipo durante las últimas temporadas.

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Los números de Brandon Clarke durante su carrera en la NBA

Clarke llegó a la NBA en 2019 después de destacar con la Universidad de Gonzaga y fue seleccionado en la primera ronda del Draft antes de unirse a Memphis. Desde entonces, se convirtió en una pieza importante en la rotación de los Grizzlies gracias a su energía, capacidad defensiva y juego físico en la pintura. Durante siete temporadas disputó más de 300 partidos con la franquicia y dejó promedio de 10.2 puntos y 5.5 rebotes por encuentro.

En los últimos años, las lesiones limitaron la continuidad del ala-pívot canadiense-estadounidense. Clarke había pasado recientemente por distintos procesos de rehabilitación luego de problemas en la rodilla y la pantorrilla, situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante gran parte de la temporada 2025-26.

Comunicado de Memphis por la muerte de Brandon Clarke

Tras darse a conocer la noticia, los Grizzlies publicaron un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida de uno de los jugadores más queridos dentro del vestidor:

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este momento difícil.”

La muerte de Clarke generó una inmediata ola de mensajes de apoyo por parte de jugadores, entrenadores y aficionados alrededor de la NBA, quienes recordaron no solo su entrega dentro de la cancha, sino también su personalidad tranquila y cercana fuera de ella. Hasta el momento no se han revelado oficialmente más detalles sobre las causas de su fallecimiento.

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