Semifinales de Conferencia NBA: Estos son los juegos que se disputan HOY martes 12 de mayo

Este martes 12 de mayo se llevarán a cabo las semifinales de Conferencia de la NBA a través del Juego 5 rumbo a la gran final de Conferencia. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer todos los detalles respecto al estadio y el horario de este compromiso.

Los playoffs de la NBA

Como sabes, la máxima categoría del baloncesto profesional está en su mejor etapa de la temporada, por lo que los amantes de la NBA se dicen listos para disfrutar del Juego 5 correspondiente a las semifinales de Conferencia, mismas que han dado mucho de qué hablar.

¿Qué juegos presenta la NBA hoy martes 12 de mayo?

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves | Juego 5 | AT&T Center en San Antonio | 6 de la tarde.

En este día también se habría llevado a cabo el Juego 5 entre los 76ers y los Knicks; sin embargo, fueron los New York quienes lograron la hazaña de vencer a su rival en la serie por 4-0.

Right back to it on Tuesday at home! 😤



See y'all soon, Spurs Fam! pic.twitter.com/NTNh8MSQTP — San Antonio Spurs (@spurs) May 11, 2026

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¿Qué equipo tiene la plantilla más costosa de la NBA 2026?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial Google Gemini, para la temporada 2026 de la NBA el equipo que destaca por tener la plantilla más elevada es nada más y nada menos que los Cavaliers de Cleveland, institución que aún se mantiene con vida en estas semifinales de Conferencia.

Cleveland, según Google Gemini, cuenta con una proyección superior a los 225 millones de dólares en salario, destacando como la escuadra más importante en este rubro. Del mismo modo destacan los Celtics de Boston, institución que ya fue eliminada de la temporada actual.

Finalmente, en el tercer lugar destacan los Suns de Phoenix, equipo que decepcionó al no formar parte de estas semifinales de Conferencia y que tiene un valor de 213 millones de dólares en salarios.