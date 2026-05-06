Jarred Vanderbilt enciende las alarmas en Lakers

Los playoffs de la NBA dejaron una de las imágenes más impactantes de la postemporada. Jarred Vanderbilt, jugador de Los Angeles Lakers, sufrió una aparatosa lesión en la mano izquierda durante el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste frente al Oklahoma City Thunder, encuentro que terminó con derrota para los angelinos por marcador de 108-90.

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La acción ocurrió cuando Vanderbilt intentó bloquear un disparo de Chet Holmgren. En el salto, el jugador de los Lakers golpeó violentamente su mano contra la punta del tablero. En un principio parecía un choque más de los muchos que suelen ocurrir en la NBA, pero los gritos de dolor del basquetbolista rápidamente encendieron las alarmas en toda la arena.

Las cámaras captaron la reacción de los jugadores suplentes del Thunder, quienes se llevaron las manos a la cabeza y apartaron la mirada al darse cuenta de la gravedad de la lesión. Vanderbilt quedó tendido sobre la duela, doblado por el dolor y sujetándose la mano izquierda mientras el partido se detenía por algunos momentos.

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JJ Redick y LeBron James reaccionan al duro momento

Después del encuentro, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, habló sobre el complicado momento que vivió el equipo tras la lesión de Vanderbilt.

"Tuve que ir a ver cómo estaba porque se lo veía muy mal. Estaba gritando a viva voz y se notaba que algo le había pasado", comentó el técnico, quien también calificó la jugada como una lesión muy extraña.

Por su parte, LeBron James también mostró preocupación por su compañero y dejó una frase que reflejó la magnitud del golpe recibido.

"Es un tipo duro como una roca. Si Vando sentía dolor, entonces algo realmente sucedió", aseguró la estrella angelina.

La gravedad de la lesión preocupa a los Lakers

Aunque Vanderbilt no abandonó inmediatamente la arena para recibir atención médica, el periodista especializado Shams Charania informó que el jugador sufrió una luxación abierta del dedo meñique. Esto significa que el hueso se desplazó de tal manera que perforó la piel, situación que obligó a colocarle puntos de sutura tras el partido.

Especialistas explicaron durante la transmisión oficial que este tipo de lesiones suelen ser más delicadas que una luxación convencional, especialmente cuando existe exposición del hueso o posibles fracturas.

El experto en lesiones Jeff Stotts señaló que, aunque varias luxaciones de dedos no suelen provocar largas ausencias en la NBA, una luxación abierta sí puede derivar en una recuperación más extensa.

Ahora, Los Lakers esperan conocer el tiempo exacto de baja de Vanderbilt, mientras la serie ante Oklahoma City ya comenzó cuesta arriba tanto en el marcador como en el aspecto anímico.

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