Debut de Checo Pérez en Cadillac: FECHA y HORA exacta del GP de Australia 2026

El piloto mexicano Sergio Pérez debutará oficialmente con Cadillac F1 Team en el Gran Premio de Australia 2026, primera fecha del calendario de la Fórmula 1. La competencia se disputará en el circuito de Albert Park, en Melbourne, el domingo 8 de marzo a las 15:00 horas tiempo local.

Para México, por la diferencia de 17 horas, la carrera principal se correrá el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Será la primera participación oficial del piloto mexicano con la nueva escudería estadounidense en un fin de semana de Gran Premio.

El evento también marcará el arranque del reglamento técnico 2026. Esta temporada introduce una nueva generación de unidades de potencia y modificaciones en la aerodinámica de los monoplazas. Melbourne será el primer escenario donde se evaluarán estos cambios en condiciones reales de competencia.

Fechas y horarios confirmados para el Gran Premio de Australia 2026

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México)

Práctica 1: Jueves 5 de marzo – 19:30 horas.

Práctica 2: Jueves 5 de marzo – 23:00 horas.

Práctica 3: Viernes 6 de marzo – 19:30 horas.

Clasificación: Viernes 6 de marzo – 23:00 horas.

Carrera: Sábado 7 de marzo – 22:00 horas.

El rol estratégico de Sergio Pérez en la adaptación de Cadillac F1

El debut representa la primera evaluación competitiva del proyecto de Cadillac en Fórmula 1. Será el primer fin de semana donde el equipo compita oficialmente bajo el nuevo reglamento.

La actividad en pista permitirá medir el rendimiento del monoplaza en tandas largas, ritmo de clasificación y gestión de carrera. Las sesiones de práctica serán clave para ajustar configuración, balance y respuesta del auto en un circuito semiurbano.

El resultado en Melbourne marcará la referencia inicial del equipo dentro del campeonato 2026.

La temporada 2026 introduce cambios en las unidades de potencia y en la aerodinámica activa. Estas modificaciones buscan redefinir el comportamiento de los autos en recta y en curvas de media y alta velocidad.

Albert Park será el primer circuito donde se evaluará la eficiencia de los nuevos sistemas en condiciones reales. El rendimiento durante este Gran Premio servirá como parámetro inicial para el resto del calendario.

