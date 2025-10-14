Este equipo podría dar una sorpresa en las semifinales del Mundial Sub-20, según la IA

Marruecos podría dar la sorpresa en las semifinales del Mundial Sub-20, pues no tiene la presión mediática que las otras selecciones que están en la misma instancia, según la IA. El país africano buscará dar la campanada y colarse hasta la Gran Final para culminar un gran torneo, aunque tendrá la mancha de haber perdido ante México en la Fase de Grupos .

La Selección de Marruecos es el “caballo negro” de la competencia, pues terminó en primer lugar del denominado “grupo de la muerte” tras vencer a grandes potencias a nivel mundial, como lo son Brasil y España, que fue eliminada por Colombia gracias a un hat-trick de Néiser Villarreal .

Équipe du Maroc Marruecos es la selección que puede dar la campanada en las semifinales del Mundial Sub-20

El camino de Marruecos durante el Mundial Sub-20

Marruecos inició con el pie derecho el Mundial Sub-20 al vencer 2-0 a España. Para la segunda jornada, los africanos se midieron ante Brasil, selección a la que también le ganaron por marcador de 2-1.

La selección de África llegó a la jornada 3 como líder del Grupo C con 6 puntos y con su pase amarrado a los Octavos de Final. En su último partido, perdió ante México por la mínima, aunque ello no le afectó en la tabla de posiciones, ya que avanzó en primer lugar.

Los Leones del Atlas derrotaron 2-1 a Corea del Sur en la estancia de Octavos de Final y en Cuartos replicaron la misma acción al vencer 3-1 a Estados Unidos, para así amarrar su pase a las semifinales del torneo.

¿Cuándo jugará Marruecos las semifinales del Mundial Sub-20?

La Selección de Marruecos se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial Sub-20, partido que se disputará el miércoles 15 de octubre en punto de las 2 de la tarde (hora centro de México). En caso de avanzar, disputaría la final contra Argentina o Colombia.