Argentina 3-0 Puerto Rico: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 14 de octubre del partido amistoso de Messi de la Fecha FIFA para el Mundial 2026; marcador online y por internet

Puerto Rico se enfrenta vs Argentina, actual campeona del mundo, potencia mundial y que cuenta con Lionel Messi, para este duelo internacional amistoso, que sirve de preparación para la albiceleste encaminándose al Mundial del 2026, al cual ya está calificada. Los detalles del resultado del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

El encuentro se celebrará en la casa de Messi en Estados Unidos, en el Chase Field donde disputa sus encuentros con el Inter Miami, por lo que contará con todo el apoyo y una atmósfera especial, aunque lo más relevante para el equipo de Lionel Scalloni, es mejorar aún más el funcionamiento de este equipo que quiere defender su título de campeón del mundo, el siguiente año.

La Copa del Mundo arranca el 11 de junio, y para muchos equipos esta Fecha FIFA es la oportunidad de probar y mejorar; para otros es la ocasión de luchar para obtener el pase al Mundial, como el caso de Inglaterra que hoy amarró su pasaporte.

El lugar de Puerto Rico y Argentina en el ranking mundial de la FIFA

El enfrentamiento de Argentina vs Puerto Rico, es muy dispar, pues los de Messi, De Paul, Dibu Martínez y más, están el tercer escalón del mundo, cayendo además dos sitios en el último análisis global de la FIFA, en tanto que el equipo boricua, que no es precisamente una nación ligada al futbol, ocupan el sitio 155, habiendo además subido dos posiciones en el estudio de septiembre.

Pese a ello, Argentina enfrentará este equipo con toda seriedad y Puerto Rico buscará tener la sorpresa del año.