Brasil vs Escocia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online

Último partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el que enfrentará a las Selecciones de Brasil y Escocia este miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio de Miami en donde la Verdeamarella buscará confirmar su superioridad y avanzar como primer lugar del sector C.

Por su parte, el conjunto escocés también tiene posibilidades de ser primero del sector, pero su principal motivación será superar por primera vez en su historia la Fase de Grupos en un torneo importante como lo es la Copa Mundial o la Eurocopa.

Te puede interesar: ¿Argentina puede jugar en México? Su calendario para la fase eliminatoria del Mundial 2026