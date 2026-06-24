¿Argentina puede jugar en México? Su calendario para la fase eliminatoria del Mundial 2026

El desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ avanza hacia las instancias de eliminación directa con definiciones importantes en los distintos grupos. Las selecciones de México y Argentina lograron asegurar de manera anticipada sus respectivos boletos hacia la novedosa ronda de dieciseisavos de final del certamen veraniego y ya tienen un posible calendario para sus próximos partidos post 16vos en caso de ir avanzando ronda tras ronda.

Crédito: Mexsport

El combinado nacional consolidó el primer puesto del Grupo A tras encadenar rendimientos sólidos en sus presentaciones ante los seleccionados de Sudáfrica y Corea del Sur. Por su parte, la escuadra albiceleste también se adueñó del liderazgo absoluto del Grupo J luego de superar consecutivamente a los combinados de Argelia y Austria. Ante estas certezas y la gran fase de grupos realizada por México y Argentina, los fanáticos esperan saber la posibilidad concreta de un duelo albiceleste en tierras aztecas.

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Al finalizar en la cima del Grupo J, Argentina tiene programado su debut eliminatorio el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Miami. El rival de la escuadra conducida por Lionel Scaloni será el segundo clasificado del Grupo H, sector integrado actualmente por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Si el combinado sudamericano avanza a los octavos de final, su partido se disputará el martes 7 de julio sobre el césped del Estadio Kansas. Una vez superados los cuartos de final, el combinado argentino jugaría semifinales en el Estadio Atlanta.

De esta manera, según el calendario estipulado para el primero del Grupo J, Argentina no jugará en ninguna de las sedes que tiene México para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que en caso de llegar a la final, la misma será en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.