Brasil vs Japón por 16avos de final: qué dicen las apuestas y simulaciones para este cruce del Mundial 2026
Brasil y Japón se enfrentan en una de las llaves más atractivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Luego de la fase de grupos, las selecciones de Brasil y Japón se medirán, con estadio confirmado, en los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto sudamericano y el asiático buscarán pasar a octavos después de una destacada primera ronda. El duelo tiene la predicción de la inteligencia artificial (IA) y las casas de apuestas.
Cuotas y apuestas en Brasil vs. Japón por el Mundial 2026
- Gana Brasil: 1,70
- Empate: 3,60
- Gana Japón: 5,25
El pronóstico de la inteligencia artificial para Brasil vs Japón
De acuerdo a las simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Brasil llega con mayores probabilidades de quedarse con la victoria. La IA considera que la selección sudamericana tiene ventaja por su capacidad para generar ocasiones de peligro y resolver partidos cerrados con individualidades como Vinícius Jr, uno de los goleadores del Mundial.
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Aunque Brasil aparece como favorito, la inteligencia artificial también destaca el crecimiento futbolístico de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las simulaciones señalan que Japón podría complicar a Brasil si logra mantener el partido equilibrado defensivamente y aprovechar los espacios al contragolpe.
Probabilidades de clasificación según las simulaciones
Según las proyecciones realizadas por inteligencia artificial, Brasil tiene aproximadamente un 65% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Japón cuenta con cerca de un 35% de opciones de clasificar.
Fecha, hora y sede del Brasil vs Japón
El partido corresponde al encuentro número 76 del torneo y se jugará este lunes 29 de junio de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México. La sede será el Estadio Houston, inmueble que albergará uno de los cruces más atractivos de los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¿Cómo llega Brasil a los 16avos de Final?
- Brasil 1-1 Marruecos
- Brasil 2-1 Egipto
- Brasil 3-0 Escocia
¿Cómo llega Japón a los 16avos de Final?
- Países Bajos 2-2 Japón
- Túnez 0-4 Japón
- Suecia 1-1 Japón
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