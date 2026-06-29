Dónde y en qué estadio se juega Brasil vs Japón por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras la fase de grupos, las selecciones de Brasil y Japón se enfrentarán por los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto sudamericano intentará confirmar su favoritismo en la ronda eliminatoria, mientras que el equipo asiático buscará seguir sorprendiendo después de una sólida actuación en la primera fase del torneo.

El Estadio Houston albergará el Brasil vs Japón

Brasil y Japón jugarán en el Houston Stadium, conocido durante la competencia en castellano como Estadio Houston, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio estadounidense.

Brasil busca los 16avos de final

El inmueble será escenario de uno de los cruces más atractivos de los 16avos de Final, con dos selecciones acostumbradas a competir al máximo nivel internacional.

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Fecha, día y hora del Brasil vs Japón por 16avos de final

El partido corresponde al encuentro número 76 del torneo y se disputará este lunes 29 de junio de 2026 a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México). Brasil llega a esta instancia luego de finalizar como líder de su grupo, mientras que Japón consiguió su clasificación tras avanzar desde el Grupo F después de una destacada fase de grupos.

¿Cómo llega Brasil al partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto sudamericano avanzó a la fase eliminatoria después de cerrar una destacada participación en la fase de grupos. Estos fueron sus resultados previos en el torneo:

Fecha 1: Brasil 1-1 Marruecos

Fecha 2: Brasil 2-1 Egipto

Fecha 3: Brasil 3-0 Escocia

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Sweden’s Alexander Isak in action with Japan’s Daichi Kamada IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman|TIM HEITMAN/IMAGN IMAGES via Reuters

¿Cómo llega Japón al partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección asiática logró meterse en la fase eliminatoria tras sumar puntos importantes en sus tres presentaciones de la fase de grupos. Así fueron sus encuentros:

Fecha 1: Países Bajos 2-2 Japón

Fecha 2: Túnez 0-4 Japón

Fecha 3: Suecia 1-1 Japón

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