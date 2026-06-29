Alemania vs Paraguay; Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Estadio de Boston será testigo este lunes 29 de junio de un enfrentamiento crucial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Alemania y Paraguay se ven las caras en la fase de dieciseisavos, buscando avanzar hacia un camino donde el siguiente obstáculo podría ser Francia o Suecia. El encuentro, programado para las 14:30 horas (tiempo del centro de México), promete una lucha intensa entre la potencia europea y una selección que busca ser la sorpresa.



Alemania busca recuperar la solidez

Tras cerrar la fase de grupos con seis unidades, el combinado alemán dirigido por Julian Nagelsmann ha mostrado una vocación ofensiva arrolladora. No obstante, el tropiezo reciente ante Ecuador (2-1) puso bajo la lupa su vulnerabilidad defensiva. De cara a este partido, Nagelsmann ha hecho hincapié en la necesidad de mantener el orden y evitar desajustes que permitan al rival generar peligro mediante transiciones rápidas.

La Albirroja apuesta por la disciplina táctica

El equipo de Gustavo Alfaro se presenta en esta instancia como un bloque sólido y sumamente difícil de batir. Tras clasificarse como uno de los mejores terceros, Paraguay ha cimentado su éxito en una estructura defensiva impenetrable, logrando mantener su arco invicto en cuatro de sus últimos seis partidos. La estrategia paraguaya parece clara: minimizar los errores, cerrar espacios y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe para dar la sorpresa ante un favorito.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Alemania y Paraguay?

El partido programado para arrancar en punto de las 14:30 horas se podrá ver a través de todas las plataformas de TV AZTECA, desde la transmisión EN VIVO por canal 7, el streaming en nuestra aplicación Azteca Deportes y en nuestro sitio web en formato de VIDEO EN VIVO y el marcador online MXM.

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