Matías Almeyda quiere a delantero uruguayo para afrontar su primer torneo con Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey ya se mueve en el mercado de fichajes para darle forma al proyecto de Matías Almeyda. Tras la llegada del entrenador argentino, la directiva analiza refuerzos de peso para el Apertura 2026 y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Diego Rossi, delantero uruguayo que actualmente juega en el Columbus Crew de la MLS.

De acuerdo con diversos reportes, Monterrey inició conversaciones con Columbus Crew para conocer las condiciones del futbolista. La información también fue apuntalada por periodistas especializados en mercado como César Luis Merlo y Tom Bogert, quienes señalaron que el acercamiento existe, aunque todavía se mantiene en una etapa inicial.

Diego Rossi es pretendido por Rayados de Monterrey|Crédito: @diegorossi9 / IG

Diego Rossi, el delantero uruguayo que busca Rayados de Monterrey

Diego Rossi tiene 28 años, nació en Montevideo y se desempeña principalmente como delantero, aunque también puede jugar por los costados o como mediapunta. Esa polivalencia es uno de los puntos que lo vuelven atractivo para Rayados, que busca variantes ofensivas para el primer torneo de Almeyda.

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El uruguayo tiene experiencia en distintos contextos competitivos. Antes de llegar al Columbus Crew, pasó por Peñarol, LAFC y Fenerbahçe. En la MLS se consolidó como una pieza importante y hoy es uno de los nombres de mayor peso del equipo de Ohio.

Según Transfermarkt, Rossi tiene contrato con Columbus Crew hasta el 31 de diciembre de 2026, con una opción para extender el vínculo por un año más. Su valor de mercado está tasado en 7.5 millones de euros, una cifra que marca el nivel de inversión que debería analizar Monterrey si decide avanzar formalmente por su fichaje.

Cómo van las negociaciones entre Rayados y Columbus Crew

Por ahora, Diego Rossi no está cerrado como refuerzo de Rayados. La información disponible indica que hubo contactos y que el nombre está sobre la mesa, pero la negociación todavía no llegó a un acuerdo definitivo.

El uruguayo apunta a ser una opción para reforzar a Monterrey de cara al Apertura 2026, dentro del nuevo proyecto encabezado por Matías Almeyda. Sin embargo, el contrato vigente con Columbus Crew obliga a Rayados a negociar directamente con el club de la MLS.

La operación no parece sencilla por dos motivos. El primero es que Columbus aún tiene control contractual sobre el jugador. El segundo es que Rossi mantiene un estatus importante dentro del plantel, por lo que su salida dependería de una oferta atractiva.

Los números de Diego Rossi en la MLS

De acuerdo a los números que señala SofaScore, en la temporada 2026 de la MLS, el atacante suma seis goles y una asistencia en 15 partidos, con 14 titularidades y más de 1,200 minutos disputados.

Su perfil encaja con lo que Rayados podría buscar para acompañar el inicio del ciclo Almeyda: un jugador con movilidad, llegada al área y experiencia internacional. Además, ya conoce el nivel de los clubes mexicanos en torneos de Concacaf.