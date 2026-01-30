Así va la tabla general de la Temporada 2026 tras la Jornada 1 del Brasileirao

Ha culminado la Jornada 1 del Brasileirão 2026. El arranque de la nueva campaña de la Serie A de Brasil vio a ocho equipos que obtuvieron la victoria, iniciando con el pie derecho el certamen.

El primer lugar le pertenece a Botafogo. Dirigidos por Martín Anselmi, el equipo obtuvo los tres puntos frente a Cruzeiro en la Fecha 1, goleando al conjunto de la ciudad de Belo Horizonte 4-0 para hacerse del primer puesto por diferencia de goles. Por debajo, Chapecoense es segundo luego de vencer a Santos. Vitória se ubica en tercer lugar luego de ganarle a Remo. Fluminense es cuarto seguido de Mirassol, Bahía y São Paulo, los cuatro equipos tienen la misma diferencia de goles. En octavo aparece Paranaense empatado con Bragantino.

En el décimo puesto se encuentra Palmeiras, conjunto que tuvo un debut con empate contra Atlético Mineiro siendo el único partido en el que se dividieron unidades durante la Jornada 1 del Brasileirão Serie A.

Abajo y con derrota se encuentran Flamengo (12), Gremio (13), Corinthians (14), Vasco da Gama (15), Coritiba (16), Inter de Porto Alegre (17), Santos (18), Remo (19) y Cruzeiro (20).

Las emociones de la Temporada 2026 del Brasileirão las podrás vivir a través del sitio y App de TV Azteca Deportes así como por Azteca Deportes Network.

Partidos de la jornada 2 del Brasileirão 2026

Miércoles 4 de febrero:

Flamengo vs Internacional - 4:00 PM

Bragantino vs Atlético Mineiro - 4:00 PM

Santos vs São Paulo - 5:00 PM

Remo vs Mirassol - 5:00 PM

Palmeiras vs Vitória - 6:30 PM

Gremio vs Botafogo - 6:30 PM

Jueves 5 de febrero:

Bahía vs Fluminense - 4:00 PM

Vasco da Gama vs Chapecoense - 5:00 PM

Cruzeiro vs Coritiba - 6:30 PM

