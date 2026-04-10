Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026?

El Viernes Botanero llega con doble cartelera. La Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX comienza en el Estadio Cuauhtémoc con el duelo entre Puebla y León. Posteriormente, Juárez recibe a Tijuana en un partido que podrás ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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Dirigidos por Pedro Caixinha, los Bravos encaran el juego en casa tras haber tenido actividad a media semana, pues el equipo tuvo que disputar un juego pendiente de la Jornada 7 frente al Club Querétaro, encuentro que terminaron empatando en el Estadio Corregidora.

De cara a la recta final de la Fase Regular, la escuadra de Juárez aspira a puestos de Liguilla, pues se ubican en el lugar 10 de la tabla general con registro de 16 puntos, a una unidad del octavo lugar.

Del otro lado, los Xolos llegan al compromiso luego de vencer a Tigres en la Fecha 13. Comandados por Sebastián Abreu, el conjunto de Tijuana se encuentra en el lugar 12 de la clasificación, por lo que sumar puntos esta noche es de vital importancia en las últimas fechas del campeonato.

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