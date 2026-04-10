Partidos de HOY viernes 10 de abril en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Comienza la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026. Una vez más, el tradicional Viernes Botanero llega con doble cartelera para abrir las acciones de la Liga BBVA MX este fin de semana.

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En primera instancia, Puebla recibe a León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. En punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, podrás disfrutar el duelo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Alberto Espigares, 'La Franja' encara el partido en casa tras haber igualado ante Juárez en la Fecha 13. Del otro lado, el conjunto Esmeralda comandado por Javier Gandolfi viene de ganarle al Atlas.

Al terminar el encuentro en Puebla, las emociones se trasladan Ciudad Juárez, donde los Bravos reciben a Xolos. La escuadra de Juárez llega al partido en casa luego de haber sacado un punto en calidad de visitante durante la Jornada 13. Mientras que Tijuana, dirigido por Sebastián Abreu, llega de sorprender a Tigres tras ganarles 1-0 en el Estadio Universitario.

Partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026

Viernes 10 de abril:

Puebla vs León - 19:00 Hrs.

FC Juárez vs Xolos - 21:00 Hrs.

Sábado 11 de abril:

Querétaro vs Necaxa - 17:00 Hrs.

Tigres vs Chivas - 17:00 HRs.

Atlas vs Monterrey - 19:00 Hrs.

Pachuca vs Santos - 19:00 Hrs.

América vs Cruz Azul - 21:05 Hrs.

Domingo 12 de abril:

Pumas vs Mazatlán - 12:00 Hrs.

Toluca vs Atlético de San Luis - 19:00 Hrs.

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