CONFIRMADO: La BAJA de México vs República Checa en el Mundial 2026

De cara al juego de México vs República Checa, duelo correspondiente a la Fecha 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el entrenador de la Selección Mexicana ha confirmado cambios en el once inicial respecto a lo que vimos en el segundo partido contra Corea del Sur.

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Con la clasificación a la ronda de 16vos de Final y teniendo el liderato del Grupo A asegurado, Javier Aguirre no quiere arriesgar a los elementos que ya se encuentren amonestados, pues cabe recordar, que el recibir dos tarjetas amarillas en el certamen amerita ser suspendido.

"A Brian lo voy a cuidar, porque si le ponen otra lo voy a cuidar. Él y César son los dos que por el tema de tarjetas lo he manejado distinto. Los demás mañana lo sabrán los jugadores, porque en los entrenamientos participan todos", dijo el 'Vasco' Aguirre en conferencia de prensa, pues el futbolista de Chivas vio la tarjeta amarilla en el juego inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Sobre los jugadores que han sido inamovibles del once inicial, el estratega dio a entender que César Montes va a volver a tener actividad luego de haberse perdido el partido ante la República de Corea tras ver la tarjeta roja en el primer encuentro.

"Entran y no salen y no dependemos de ninguno. Salió César por una expulsión, pero seguramente volverá", agregó Aguirre.

El partido de México vs Chequia se va a disputar este 24 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo local. Con sede en el Estadio Ciudad de México, vas a poder ver el juego EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.