Revelan el MOTIVO por el que Brian Gutiérrez fue SUPLENTE con Chivas en el Clausura 2026

Brian Gutiérrez logró colarse a la lista definitiva de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias al gran impacto que tuvo en el último semestre con las Chivas del Guadalajara, institución en la que, sin embargo, perdió la titularidad a mediados del torneo.

Goool de Chivas| Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX

Cabe mencionar que Brian Gutiérrez llegó procedente de la MLS y, de inmediato, se hizo de un hueco titular en el mediocampo de Chivas durante las primeras jornadas; sin embargo, esta situación cambió con el paso del torneo a pesar de que en Selección comenzó a ganar mucho terreno.

¿Por qué razón Brian Gutiérrez no fue titular en Chivas?

En medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde Brian Gutiérrez está apareciendo con la Selección Mexicana, el portal Rebaño Pasión reveló la razón por la que el mexicano únicamente fue titular en nueve compromisos del Guadalajara pese a sus virtudes con el balón.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, de acuerdo con la fuente, a mediados del torneo el mexicoamericano tuvo algunos problemas físicos que le impidieron entrenar al parejo de sus compañeros. Ante esta situación, Gabriel Milito tomó la decisión de enviarlo unos partidos a la banca, y fue ahí en donde elementos como Rubén González y Omar Govea aprovecharon tal oportunidad.

Fue así como, al término del torneo, Brian Gutiérrez terminó como el futbolista número 11 con más minutos disputados en la fase regular para Chivas con un total de 916 minutos, mismos que podrían ser pocos para un elemento que alcanzó su lugar en el Mundial gracias a sus grandes actuaciones en la Selección.

¿Cuáles fueron los números de Brian Gutiérrez en su primera temporada en Chivas?

A pesar de no haber sido titular en el tramo final de la temporada, Brian Gutiérrez sumó grandes números en su primer torneo con el Rebaño al superar en minutos a elementos como Luis Romo y Ángel Sepúlveda. Además, el mediocampista registró dos anotaciones y dos asistencias con el club tapatío.