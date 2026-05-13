ÚLTIMA HORA: Brian Rodríguez empieza a alejarse del América y ya lo buscan fuera de México

En América ya comenzó el inevitable periodo de movimientos, rumores y decisiones incómodas después de la dolorosa eliminación frente a Pumas.

Y uno de los primeros nombres fuertes que empezó a moverse alrededor del mercado es el de Brian Rodríguez.

Gol de Brian Rodríguez: Mazatlán 0-3 América | Jornada 15 del Apertura 2024

El uruguayo cerró el semestre siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel azulcrema, pero también uno de los jugadores con más interés desde el extranjero. Ahora, todo apunta a que podría salir en los próximos días de la capital mexicana.

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Brian Rodríguez ya fue acercado al Cruzeiro

De acuerdo con reportes surgidos desde Brasil, el entorno del futbolista ofreció formalmente a Brian Rodríguez al Cruzeiro, uno de los clubes más importantes del continente y que actualmente busca reforzar su ataque para la siguiente temporada.

La operación habría sido impulsada directamente por Edgar “Chino” Lasalvia, representante del jugador, quien ya anteriormente había realizado maniobras similares para explorar escenarios fuera de México o prsionar negociaciones contractuales.

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En Coapa están enterados de la situación. Y aunque todavía no existen negociaciones formales entre clubes, el interés sí es real.

El precio es un obstáculo para su salida del América

Sin embargo, el problema principal para Cruzeiro no es deportivo. Es económico.

América tiene valuado al uruguayo en una cifra cercana a los 10 millones de dólares, un monto importante incluso para un mercado brasileño que suele moverse fuerte. Por ahora, en Belo Horizonte analizan si realmente pueden entrar en una operación de ese tamaño.

Sin embargo, hay factores que juegan a favor del atacante. Uno de ellos es la adaptación. Brian habla portugués con fluidez y dentro de Brasil consideran que podría integrarse rápidamente al entorno futbolístico y cultural del país, algo que suele pesar mucho en este tipo de fichajes.

Brian Rodríguez fue señalado culpable por la afición|Getty Images

Además, la Copa Mundial de la FIFA 2026 aparece como un factor enorme.

Todo apunta a que será convocado por Uruguay, y una buena Copa del Mundo podría disparar todavía más su valor y multiplicar el interés desde el extranjero.

Por eso, aunque hoy todavía no exista una negociación cerrada, en Coapa entienden perfectamente que el futuro de Brian Rodríguez podría estar en el extranjero tan pronto como termine la justa mundialista.