América aporta cinco jugadores a la prelista de la Selección Mexicana y hay SORPRESAS rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

Se anunció la tarde de este martes 12 de mayo, la pre lista oficial de jugadores de la Selección Mexicana, que han sido elegidos para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en donde destacan cinco jugadores del América.

Esta prelista pertenece a un protocolo de FIFA rumbo al Mundial, el cual indica que las selecciones participantes deben enviar un grupo de 55 jugadores que serían llamados.

Te podría interesar: CONOCE AQUÍ A LOS 55 JUGADORES DE LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA EL MUNDIAL DEL 2026

México envío su listado a FIFA el martes 11 de mayo como marcaba el reglamento, pero se dio a conocer horas después, llamando la atención las novedades y ausencias.

Es importante recordar que esta lista de 55 no es definitiva, toda vez que la lista final incluirá a 26 elementos con los cuales se encarará el evento que arranca el 11 de junio.

Te podría interesar: Estos son todos los jugadores de Chivas que aparecen en la prelista de México para el Mundial del 2026

Estos son los 5 jugadores del América, convocados ena prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana

América ha sido notificado de la inclusión de cinco elementos, de los cuales está seguro Reyes en la lista final al ser llamado hace unos días perdiéndose la Liguilla.

El resto entrarían en un caso fortuito y extremo. Ninguno de ellos tendrá que reportar ahora en la concentración que está en marcha en el CAR desde hace unos días.



Israel Reyes

Ramón Juárez

Isaías Violante

Alexis Gutierrez

Erick Sánchez

En esa lista también aparece Erick Sánchez, quien tuvo muchos llamados al cuadro mexicano pero al final no logró colarse, sin embargo en este grupo sí tiene un lugar. Luego están Juárez, Gutiérrez y Violante quienes en el ciclo de Aguirre también tuvieron sus chances en distintos momentos.