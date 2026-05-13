Jonathan Dos Santos no se iría de Club América: estas son las últimas noticias

Jonathan dos Santos se transformó en una pieza clave en el centro del campo del Club América. A pesar de sus 36 años de edad, se convirtió en el líder del mediocampo tras la salida de Álvaro Fidalgo al futbol europeo y se ganó el respeto de la afición azulcrema. Sin embargo, las imágenes que dejó la eliminación de las Águilas en el Clausura 2026 abrieron la especulación a un posible retiro del exBarcelona.

La opción del retiro no es nueva, ya que el jugador ha dado a conocer en reiteradas ocasiones que su final en el América está cada vez más cerca. Incluso, André Jardine solicitó el fichaje de Rodrigo Dourado como reemplazo de Dos Santos ante su posible salida de la institución. Su contrato vence el próximo 30 de junio, pero desde la directiva tienen la intención de que el mediocampista se quede en Coapa por un tiempo más.

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América quiere a Dos Santos en el equipo

A pesar de que el jugador mostró estar duramente golpeado por la eliminación del equipo ante Pumas, desde la directiva tienen la intención de convencerlo para que su historia en el América se siga escribiendo. Diversos reportes mencionan que tanto el cuerpo técnico como la cúpula más alta de la institución le solicitaron a Dos Santos que no se vaya del equipo para el Apertura 2026.

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Desde el América, le ofrecerían al mediocampista renovar su contrato por seis meses más, situación que se viene repitiendo desde el año pasado. Sin embargo, la información indica que Dos Santos aún no emitió respuesta alguna y se tomará el periodo vacacional para pensar seriamente su futuro. La decisión está en manos del jugador, quien deberá analizar si oficializar su retiro o continuar jugando para el equipo azulcrema.

André Jardine es crucial para la continuidad de Dos Santos

‘Jona’ se siente muy a gusto con el trabajo del entrenador Jardine y han formado una relación muy cercana durante los últimos años. Su continuidad en los banquillos será crucial para tomar una decisión respecto a su futuro. Esto se debe a que el cargo del brasileño se ha puesto en duda ante los últimos resultados irregulares del equipo. Es muy probable que si el DT continúa, Dos Santos tome el mismo camino.

