Brian Rodríguez hizo esto para que Club América lo dejara ir a Cruzeiro, pero se canceló

El futuro de Brian Rodríguez volvió a estar en el centro de la conversación durante el mercado de fichajes. Todo indicaba que el atacante uruguayo podía salir del Club América rumbo a Brasil, y hubo señales que alimentaron esa posibilidad. Sin embargo, cuando la operación parecía avanzar, el panorama cambió por completo, a pesar de que el uruguayo lo forzaba.

Brian Rodríguez fue relacionado con Cruzeiro tras una oferta que alcanzó los 10 millones de dólares fijos más otros 2 millones por objetivos. Mientras las negociaciones seguían abiertas, un gesto del futbolista durante un partido generó múltiples interpretaciones entre la afición. Ahora la transferencia se cayó por completo.

¿Qué hizo Brian Rodríguez para forzar su salida de Club América?

La polémica comenzó después del encuentro frente a Santos Laguna. Rodríguez regresó antes de lo previsto de una lesión que inicialmente lo habría mantenido fuera de actividad durante varias semanas. En ese partido marcó un gol y realizó una celebración que algunos aficionados interpretaron como una señal de "firma" dirigida a la directiva azulcrema.

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Esa interpretación tomó fuerza por el contexto del mercado. De acuerdo con distintas versiones, el uruguayo buscaba que América aceptara la propuesta de Cruzeiro. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que el festejo tuviera ese significado y otros seguidores consideran que se trató únicamente de una celebración sin relación con su futuro.

|MEXSPORT

Cruzeiro se bajó de la negociación con América por Brian Rodríguez

Cuando parecía que el traspaso podía concretarse, Cruzeiro anunció oficialmente que no continuaría con las gestiones para incorporar al atacante. El club brasileño informó la decisión mediante un comunicado en el que agradeció al jugador, al América y a las demás partes involucradas, sin explicar los motivos del cierre de las conversaciones.

Con esa postura, la operación quedó cancelada y Brian Rodríguez permanecerá, al menos por ahora, dentro del plantel dirigido por Guillermo Almada. América tampoco dio a conocer detalles sobre las negociaciones ni confirmó si existió un acuerdo económico entre ambas instituciones.

|Twitter: @ClubAmerica

El extremo uruguayo seguirá siendo una opción para el conjunto azulcrema durante el Apertura 2026. Hasta lleva un gol en el Apertura 2026, anotado precisamente en la victoria sobre Santos Laguna, partido que también dio origen a una celebración que desató rumores sobre un posible cambio de equipo.