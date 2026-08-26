Pudo salir del América, hoy es el eje central en el esquema de Guillermo Almada

El Club América atraviesa por uno de los mejores momentos de los últimos años con la llegada de Guillermo Almada, entrenador uruguayo que llegó al equipo para sustituir a André Jardine después de un par de torneos en donde la institución vino de más a menos en el país.

Colectivamente, al América no le alcanza

Parte de esto deriva del gran nivel de alguno de sus estandartes y, sin duda, uno de ellos es precisamente Brian Rodríguez, quien pasó de ser un jugador intermitente a convertirse, hoy en día, en el futbolista más importante del esquema del entrenador de cara al resto del Apertura 2026.

Brian Rodríguez, ¿de buscar su salida a ser el estandarte del América?

Después de una decepcionante Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde no hizo nada relevante con su selección, Brian Rodríguez volvió a México para ponerse a las órdenes de Guillermo Almada, aunque con la posibilidad de salir del Club América con miras a Sudamérica o Europa.

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La realidad es que las ofertas sobre la mesa azulcrema no faltaron; de hecho, equipos como el Cruzeiro y el Vasco da Gama estuvieron cerca de llevárselo. Y mientras esto ocurría fuera de las canchas, dentro de las mismas Rayito recuperó el nivel que llegó a tener con el club hace alrededor de un año.

Es así como, actualmente, Brian Rodríguez es el estandarte que tanto buscó Guillermo Almada en este nuevo proyecto azulcrema, por lo que si mantiene su nivel en América posiblemente el club luche por estar entre los primeros lugares dentro de la tabla general del Apertura 2026.

¿Cuáles son los números de Brian Rodríguez desde que llegó al América?

Brian Rodríguez llegó al América directamente del futbol de la MLS, más precisamente del LAFC. En estos años como jugador azulcrema, el internacional por Uruguay ha registrado 40 anotaciones y 25 pases a gol en 151 duelos, sus mejores números a nivel club.