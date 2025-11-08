Brilló en Toros Neza y Cruz Azul: este fue el destino de Federico Lussenhoff

Al igual que otros jugadores argentinos que supieron brillar en la Liga BBVA MX , Federico Lussenhoff se destacó brillando en un equipo subcampeón del Torneo Verano 1997: los Toros Neza.

El deportista nacido en la provincia de Santa Fe de Argentina llegó a México en 1995 para jugar con el equipo del Estado de México. Pero pronto se volvió un jugador regular en las alineaciones del plantel.

El paso de Federico Lussenhoff por el fútbol mexicano

El 'Colorado', como le decían sus colegas de esos años, no pudo salir campeón en ese Torneo Verano 1997 con los Toros, ya que el equipo perdió 1-6 contra las Chivas de Guadalajara. Luego pasó por el conjunto de Cruz Azul en 2204 y como su rendimiento no fue el esperado, duró un año en dicho plantel.

Después de su etapa en el fútbol mexicano, el jugador que vio su auge en Rosario Central de Argentina, regresó a dicho país para jugar en San Lorenzo. Luego jugó en España, precisamente en Tenerife y Mallorca.

¿A qué se dedica actualmente el exjugador de Toros Neza y Cruz Azul Federico Lussenhoff?

Los logros más importantes de Lussenhoff en su carrera profesional son la Copa CONMEBOL de 1995 con Rosario Central y la Copa del Rey de 2003 con el Mallorca. Pero los planteles de Colón, River Plate y Talleres de Córdoba de la Primera División argentina vieron sus últimos destellos como jugador profesional.

En 2010 fichó por el equipo de su ciudad natal, el Sportivo Rivadavia, y jugó en la división Federal B argentina. Allí jugó profesionalmente hasta los 40 años. En la actualidad, Federico Lussenhoff, quien supo ser figura en la Liga BBVA MX , es administrador y director deportivo de Rosario Central, y se dedica a cazar talentos para incorporar a la institución.