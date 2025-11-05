Tom Brady clonó a su perrito muerto y ahora lo tiene de vuelta en vida: la controvertida historia

Tom Brady, una de las más grandes leyendas de la NFL , siempre mostró su admiración y cariño por los animales, ya sea por compartir fotos de sus mascotas en redes sociales o hablar de ellos en entrevistas. Pero lo que pocos imaginaban, es que el siete veces ganador del Super Bowl... ¡clonó a uno de sus perros!

En una conversación reciente con la revista People, el histórico jugador de los New England Patriots sorprendió al mundo con una impensada confesión: "Trabajé junto a Colossal (compañía de biotecnología) en 2023, y utilicé su tecnología de clonación mediante una muestra de sangre de nuestra perra", narró Brady.

"Le di a mi familia otra chance. "Es una segunda oportunidad con nuestra amada perra", aseguró. Tras esta confesión, las redes sociales se dividieron entre aquellos que creen que es un gesto de amor hacia su mascota y quienes piensan que no se deberían llevar a cabo este tipo de practicas.

Además de Brady, otras celebridades que clonaron a sus mascotas

Tom Brady no es la primera celebridad en tomar la controversial decisión de clonar a su perro. En años recientes, esta practica se volvió cada vez más común, y aunque se trata de un proceso costoso, son varios los casos existentes.

Probablemente el nombre más popular sea el de la reconocida cantante y actriz estadounidense Barbara Streisand. Luego de que su perra Samantha falleciera en 2017, la neoyorquina decidió tomar un poco de su ADN para traerla de vuelta. Lo curioso es que lo hizo por duplicado, al crear a dos cachorros.

En una entrevista con la revista Variety, Streisand aseguró que los nuevos perritos son idénticos a su difunta Samantha, pero que tienen distintas personalidades.