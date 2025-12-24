¡ÚLTIMA HORA! Chivas sufre una sensible baja de cara al Clausura 2026

Las Chivas se renuevan de cara al torneo Clausura 2026 y entre los cambios que prepara la institución se encuentra la baja de Bruce El-Mesmari, quien fue anunciado oficialmente este martes 23 de diciembre como nuevo futbolista del Cancún FC.

Te puede interesar: ¡ORGULLO! El único mexicano de la Liga MX que vale más de 10 millones de euros

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Bruce El-Mesmari es presentado como nuevo jugador de Cancún FC

Bruce El-Mesmari, canterano de América, llegó a las Chivas en junio del 2024 y permaneció en el equipo durante año y medio; sin embargo, nunca vio actividad en el primer equipo y desarrolló toda su estancia en el Rebaño con el Tapatío de la Liga de Expansión MX.

Para darle minutos, El-Mesmari fue prestado al Querétaro en donde disputó un partido en el Apertura 2025 y siete juego más con las categorías con límite de edad, pero ahora buscará reivindicarse con el Cancún FC de la División de Plata del futbol mexicano.

Bienvenido a casa, Bruce. 💙⚽



Bruce El-Mesmari se une a Cancún FC.

Jugador con experiencia en Selección Mexicana S17 y S20, participación en mundiales juveniles y orgullosamente cancunense.



Hoy regresa a su ciudad para defender estos colores y escribir un nuevo capítulo. pic.twitter.com/ldhpm6x74U — Cancún FC (@cancun_fc) December 24, 2025

El atacante de 23 años es originario de Cancún, Quintana Roo, por lo que tendrá la oportunidad de jugar en el equipo de su tierra natal buscando sumar minutos que le permitan volver a la Liga MX.

"Bienvenido a casa, Bruce. Bruce El-Mesmari se une a Cancún FC. Jugador con experiencia en Selección Mexicana Sub 17 y Sub 20, participación en mundiales juveniles y orgullosamente cancunense. Hoy regresa a su ciudad para defender estos colores y escribir un nuevo capítulo", compartió el Cancún FC en la presentación de su nuevo jugador.

Te puede interesar: ¡A sacar los ahorros! Esto CUESTA el abono del América para la temporada 2026