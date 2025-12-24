¡A sacar los ahorros! Esto CUESTA el abono del América para la temporada 2026

Este martes 23 de diciembre comenzó la renovación de abonos del Club América para el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará el próximo 9 de enero para las Águilas, cuando se enfrenten al Tijuana.

Te puede interesar: Se formó en Chivas, lo ganó todo en la Liga de Expansión y hoy volverá a la Liga BBVA MX

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Precio de los abonos del Club América para el Clausura 2026

La venta de renovación de abonos para el Estadio de la Ciudad de los Deportes estará disponible desde este martes 23 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero, mientras que para el público en general comenzará a partir del 16 de enero.

Los precios para la renovación de los abonos van desde los 9,500 pesos en la zona de Especial Club, hasta los 3,500 pesos en Preferente A y estarán a la venta a través de la plataforma Fanki, la misma boletera que se encargó de vender los boletos para el partido de México vs Portugal.

Los abonos incluyen lugar asegurado para los partidos de local del América en la fase regular del Clausura 2026 y hasta los Cuartos de Final de la Liguilla, además de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los abonos del América ya están disponibles|Captura

Sin embargo, varios usuarios de redes sociales han reportado fallas en la plataforma que van desde la falta de lugares disponibles, a pesar de que la sección aparece como habilitada, hasta problemas para realizar los pagos.

Se trata de problemas similares a los que se presentaron durante la preventa y venta general para el partido de la Selección Mexicana en contra de su similar de Portugal con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca en marzo próximo.

Te puede interesar: El movimiento SILENCIOSO que prepara la MLS: Campeón del mundo podría CAMBIAR todo en Miami