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Bruno Marioni regresa a dirigir un equipo mexicano

El exdelantero argentino, Bruno Marioni, está de regreso en nuestro país y a partir de ahora dirigirá a este equipo de Jalisco

Bruno Marioni es nuevo entrenador del Tepatitlán
MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 17: Bruno Marioni head Coach of Pumas looks on during the seventh round match between Pumas UNAM and America as part of the Torneo Clausura 2019 Liga MX at Olimpico Universitario Stadium on February 17, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Un viejo conocido del futbol mexicano está de regreso. En esta faceta como entrenador, Bruno Marioni, vivirá una nueva aventura en el balompié de nuestro país, ahora estará en Guadalajara.

Como futbolista arribó a México para jugar en Pumas, dónde le bastó un torneo para consolidarse, ganó el título de la Liga BBVA MX en el 2004, además de que fue el goleador del certamen de aquel año.

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Con los universitarios estuvo hasta el 2006 con un total de 57 partidos, con 34 goles; para después ser fichado por el Toluca, equipo con el que también consiguió el campeonato de goleo.

Para 2007 se fue a su país natal, Argentina, y militar con Boca Juniors y ganar la Copa Libertadores. Como campeón de Sudamérica, regresó a México para jugar con el Pachuca, Atlas y terminar su carrera en Tecos, de Guadalajara.

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Faceta de Bruno Marioni como entrenador

En enero de 2017 tuvo su primera oportunidad como entrenador profesional. Los Venados de Merida confiaron en él y estuvo como DT hasta el 2018.

Un año más tarde, Marioni regresó a la que fuera su casa, los Pumas. Con los universitarios vivió, la que es apenas su única experencia en Primera División como DT. Con los universitarios disputó 13 partidos, con cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

Bruno Marioni es nuevo entrenador del Tepatitlán

Tras la derrota de 2-1 ante los Alebrijes de Oaxaca, el Tepatitlán despidió a Francisco Ramírez, pues apenas sumaban tres unidades, gracias a tres empates.

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Este viernes, el conjunto de Jalisco hizo oficial a Bruno Marioni como nuevo entrenador del equipo. "Asumiendo nuestro grado de responsabilidad en la marcha y resultados obtenidos , iniciamos un nuevo proyecto para revertir esta situación en el plazo más corto trabajaremos junto con Marioni para llevar de nuevo al equipo a el lugar que corresponde" dijo Víctor Flores-Cosio, presidente del club.

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