Exitoso entrenador en el Mundial 2026 abandona a su selección para dirigir a un grande

Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, ha decidido poner punto final a su histórico ciclo al frente de la selección de Cabo Verde para asumir la dirección técnica del RS Berkane de la Botola Pro de Marruecos. El estratega de 56 años estampa su firma con el equipo marroquí en un contrato que lo vinculará hasta 2028, iniciando así su primera experiencia en el banquillo a nivel de clubes fuera de su país natal.

El legado de Bubista con la seleccioné Cabo Verde

La salida de Bubista marca la conclusión de una de las etapas más gloriosas en la historia del balompié africano. Tras asumir el cargo de seleccionador en enero de 2020, el exdefensor transformó por completo a los ‘Tiburones Azules’:

Copa Africana de Naciones: Clasificó al equipo a los octavos de final en la edición de 2021 y alcanzó los cuartos de final en Costa de Marfil 2023.

Clasificó al equipo a los octavos de final en la edición de 2021 y alcanzó los cuartos de final en Costa de Marfil 2023. Hito Mundialista: Clasificó a Cabo Verde a la primera Copa del Mundo de su historia.

Clasificó a a la primera Copa del Mundo de su historia. Reconocimiento continental: Fue galardonado como el Entrenador Africano del Año en los CAF Awards 2025.

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Su consagración definitiva llegó en la Copa del Mundo 2026. En la fase de grupos, el combinado africano sorprendió al mundo al rescatar un histórico empate ante España (a la postre campeón del Mundial), además de sumar ante Uruguay y Arabia Saudita. En los dieciseisavos de final, forzó la prórroga ante Argentina en un apasionante choque que finalizó 3-2 a favor de los sudamericanos, ganándose el aplauso internacional.

¿Quién es el RS Berkane?

El RS Berkane, institución que viene de ser campeona marroquí en 2025 y subcampeona en el reciente curso, apuesta fuertemente por la capacidad de gestión y el rigor táctico de Bubista. La directiva del Berkane busca con su contratación volver a pelear por el título de la Botola Pro y trascender en la Liga de Campeones de la CAF.

