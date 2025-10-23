Esto es lo que le costaría a Cruz Azul unir a Agustín Palavecino con José Paradela

Agustín Palavecino tuvo una destacada actuación en el duelo entre Necaxa y Cruz Azul, pues se mandó un golazo que le está dando la vuelta al mundo . El argentino le dio el empate a su equipo, pero lo que llamó la atención de todos fueron sus palabras acerca de la posibilidad de volver a jugar con su compatriota José Paradela en Cruz Azul, club que tendría que desembolsar varios millones.

El mediocampista tiene actualmente un valor en el mercado de 4 millones de euros (85.4 millones de pesos), según a plataforma Transfermarkt, precio mínimo que debería pagar la Máquina en caso de que quiera fichar al ex de River Plate en el próximo mercado. Cabe destacar que el jugador de 28 años ya estuvo en la órbita de uno de los 4 Grandes de la Liga BBVA MX, pero no se llegó a concretar por la enorme cantidad que tenía que pagar .

Club Necaxa Agustín Palavecino tiene un precio de 4 millones de euros, pero una cláusula de rescisión de 8.5 millones de dólares

La cláusula de rescisión que impide la salida de Agustín Palavecino

Agustín Palavecino llegó en verano de 2024 al Necaxa, club con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029, lo que complicaría la situación en caso de que Cruz Azul quiera reunirlo en el mediocampo con José Paradela. Lo anterior, ya que el argentino tiene una cláusula de rescisión de 8.5 millones de dólares (156.8 millones de pesos), según información de David Medrano, periodista de TV Azteca Deportes.

TE PUEDE INTERESAR:



El precio de salida que tiene Palavecino en su contrato es mayor alto a lo que está tasado en el mercado, pues la diferencia es de más de 70 millones de pesos. No obstante, el conjunto de la Noria desembolsó más dinero por Paradela al comprarlo en 10 millones de dólares (186.5 millones de pesos en ese entonces) de cara al Apertura 2025.

Agustín Palavecino y su relación con José Paradela

Agustín Palavecino fue interceptado al final del encuentro entre Necaxa y Cruz Azul para preguntarle acerca de la posibilidad de que volvieran a jugar juntos, pero ahora en la Máquina. “Ahora no estoy pensando en eso [llegar a la Máquina]. Lo hablamos siempre, desde que se fue hablamos todos los días con él [Paradela]”, mencionó en entrevista para un medio mexicano.

Cabe destacar que de momento no hay un interés formal de Cruz Azul por Palavecino, pues todo surgió del anhelo de los aficionados de la Máquina de volver a ver jugar juntos a los argentinos, a fin de reforzar el mediocampo del club en próximos mercados.