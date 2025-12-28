Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles: Ver resultado EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha 17 de la temporada 2025-26 de la NFL
Duelo de contendientes al SuperBowl desde el Highmark Stadium, Josh Allen y compañía reciben a Jalen Hurts con sus Philadelphia Eagles en partido espectacular.
Partidazo desde el frío Buffalo, Josh Allen y sus Bills le hacen los honores a Jalen Hurts con Philadelphia Eagles en la penúltima fecha de la temporada regular de la NFL. Los locales llegan con una marca de 11-4, mientras que, los actuales monarcas del emparrillado llegan con registro de 10 triunfos y cinco derrotas. El cuadro visitante ya aseguró el liderato de su división, mientras que, los Bills necesitan ganar y ver que sucede con New England en la última fecha.