Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles: Ver resultado EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha 17 de la temporada 2025-26 de la NFL

Partidazo desde el frío Buffalo, Josh Allen y sus Bills le hacen los honores a Jalen Hurts con Philadelphia Eagles en la penúltima fecha de la temporada regular de la NFL. Los locales llegan con una marca de 11-4, mientras que, los actuales monarcas del emparrillado llegan con registro de 10 triunfos y cinco derrotas. El cuadro visitante ya aseguró el liderato de su división, mientras que, los Bills necesitan ganar y ver que sucede con New England en la última fecha.