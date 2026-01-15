BOMBAZO: esta fue la pelea por la que no quieren a Chucky Lozano y lo tachan de “problemático”

Hirving ‘Chucky’ Lozano fue uno de los protagonistas del mercado invernal dentro de la Liga BBVA MX, pues el experimentado delantero de la Selección Mexicana fue ofrecido a varios clubes del ámbito local, luego de conocerse que San Diego FC no contaría con él para la temporada 2026 de la MLS . Sin embargo, ningún club de México avanzó en su contratación y todo habría sido por una pelea que tuvo en los vestidores del conjunto estadounidense.

La pelea del Chucky Lozano que lo alejó de México

Reportes indican que gran parte de los equipos de la Liga BBVA MX habrían rechazado el fichaje del Chucky Lozano por tener una etiqueta de jugador “problemático”. Desde un principio, se habló de que su salario era el principal problema , pues ningún equipo mexicano podría pagar más de 6 millones de dólares al año; sin embargo, sus actitudes dentro de los vestidores lo alejaron del futbol mexicano.

Chucky Lozano tuvo problemas en el vestidor de San Diego|Crédito: Getty Images

De acuerdo a la información que compartió el periodista Ignacio Suárez, Chucky Lozano habría sido separado del San Diego luego de haber tenido una fuerte discusión con su entrenador, donde incluso llegó a insultarlo, al grado de tener prohibido el acceso a las instalaciones de los entrenamientos. Por este motivo, los distintos equipos de la Liga BBVA MX prefieren tener al extremo de 30 años fuera del radar.

Chucky Lozano podría quedarse en San Diego

Si bien es cierto que el club le comunicó al jugador que no sería tenido en cuenta, el periodista Fabrizio Romano reveló que el propio Chucky Lozano no tiene intenciones de dejar San Diego, por lo que intentará convencer a los directivos y al cuerpo técnico que aún puede ser útil para el equipo y mejorar su relación fuera del terreno de juego.

🚨🇲🇽 Hirving Lozano doesn’t plan or want to leave San Diego in this window as he’s intentioned to stay at the club. pic.twitter.com/0I1LLkp7ov — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Chucky Lozano tiene ofertas del futbol europeo

En las últimas horas se dio a conocer que Chucky Lozano podría regresar a Europa tras haber jugado para clubes como PSV y Napoli. Reportes indican que el Real Oviedo de España se habría interesado en los servicios del delantero mexicano, precisamente tras los rumores de su posible salida de San Diego. No obstante, aún no ha habido ofertas formales por el canterano de Pachuca.