¡ÚLTIMA HORA! Caso Hirving Lozano da giro radical y este sería el equipo en donde SEGUIRÍA su carrera el Chucky

El caso de Hirving Chucky Lozano ha dado un giro radical luego de que se conociera que el equipo de San Diego no cuenta con el jugador y ayudan a buscarle equipo para buscarle acomodo, luego de haberlo tenido solo una temporada. Rumores acotan a que el jugador no se quiere ir y buscará darle continuidad a su contrato, por lo que podría haber un nuevo momento de tensión o un acuerdo que ayude a las dos partes cuando el mercado parece no tener mucho que ofrecer para el azteca que gana una fortuna y que no tiene el mejor nivel.

El atacante de 30 años, Chucky Lozano tuvo una temporada pasada turbulenta, pues cuando llegó como uno de los elementos más importantes, el atacante tuvo un lío con el entrenador y sus compañeros al protestar al salir de cambio, lo que desató un disgusto y fue congelado algunas semanas.

En Selección Mexicana también se habló de una situación de disciplina por la que Javier Aguirre dejó de convocarlo por diferentes llamados, pero abriéndole la puerta siempre y cuando existiera disposición, sin que en ese caso se conozca la historia completa.

Chucky Lozano difícilmente regrese a México|Crédito: San Diego FC

Chucky, se negaría a irse del San Diego y se aferra al equipo de MLS

Tyler Heaps, alto directivo de San Diego explicó hace unos días que en el caso del Chucky no contaban con él para este 2026 y que estaban en el interés de trabajar en conjunto para encontrarle equipo y que pudiera seguir su carrera.

El mensaje, tras los conflictos dejaron a relucir que en efecto existió algo más que lo deportivo, pero entonces todos los involucrados entraron en un nuevo drama y es que Chucky Lozano tiene un valor cercano a los 8 millones de euros y se dice que San Diego pago hace más de un año 12 millones de euros y lo sumó como jugador franquicia.

El atacante que militó en Pachuca, además tiene un salario por los cielos, de casi 7 millones de dólares anuales, es decir 124 millones de pesos lo que lo convierten en un futbolista difícil de firmar, pero sumado a ello es que no está en su mejor momento y salir por la puerta de atrás de un equipo, tampoco es la mejor referencia para pagarle tal cantidad.

Lozano pudo haber sido ofrecido a equipos como Rayados, América, Tigres, Cruz Azul, Chivas y otros , pero días después de que se cimbrara el futbol mexicano con esa noticia, no hay novedades y en el caso de Rayados quedó descartado y Pachuca no tiene voluntad de poder intentarlo.

Cruz Azul sonó como uno de los interesados, pero tampoco la aguja se ha movido, y en ese entorno, ahora reportes de prensa acotan a que Chucky Lozano no quiere salir de San Diego y buscará seguir en el equipo en el 2026 y cumplir su contrato.

No se sabe si San Diego escuchará este mensaje en caso de que sea realidad y si es que permitirá una nueva oportunidad para el mexicano que sin duda estando en buen nivel y actitud, tiene mucho que dar para el San Diego y a cinco meses del Mundial, la Selección Mexicana también tiene ese deseo.