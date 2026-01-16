Samuel Eto’o recibe sanción histórica tras un lamentable comentario en la Copa Africana de Naciones

Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Futbol (Fecafoot, por sus siglas en francés), fue sancionado con cuatro partidos de suspensión sin poder ingresar a los estadios, por parte de la Confederación Africana de Futbol (CAF), además de una multa de 20 mil dólares.

CAF sanciona a Samuel Eto'o por mal comportamiento

La sanción de Samuel Eto'o corresponde a las acciones ocurridas durante los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones entre Camerún y Marruecos, en donde los Leones del Atlas consiguieron su pase a las Semifinales.

Durante ese partido, se le vio al exdelantero del Barcelona gesticulando de forma ofensiva a su homónimo de Marruecos, Fouzi Lekjaa , en donde también se encontraba Patrice Motsepe, titular de la CAF.

Las sanciones a Eto'o se enfocan exclusivamente a partidos correspondientes a la Copa Africana de Naciones , por lo que no podrá estar presente en el encuentro por el Tercer Lugar, ni en los próximos tres encuentros del torneo continental.

Al finalizar el compromiso en donde quedaron eliminaros los Leones Indomables, Eto'o envió una carta en la que felicitaba a Marruecos por su "Torneo perfecto" en una interpretación de comentario irónico.

🇨🇲➡️ Pour ceux qui se demandent pourquoi la CAF a ouvert une enquête sur le match Maroc–Cameroun :



Cela fait suite au 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 de Samuel Eto’o lors du match envers le président de la CAF, malgré ses excuses par la suite. 🇲🇦👀 pic.twitter.com/7ZB1GnQ50u — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 12, 2026

“La Federación observa que esta decisión, que resultó en una suspensión de cuatro partidos y una multa de veinte mil (20.000) dólares estadounidenses, carece de justificación explícita. La FECAFOOT observa además que el procedimiento explícito que condujo a esta decisión plantea serias dudas respecto a los requisitos fundamentales de un juicio justo. La Federación reconoce la decisión de su Presidente de ejercer, dentro de los plazos y de la manera prescritos, las vías legales de apelación previstas en la normativa aplicable. La FECAFOOT reafirma su apoyo incondicional a su Presidente y su compromiso con la defensa de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble”, señaló la Fecafoot a través de un comunicado.

Samuel Eto'o enfrenta un duro panorama al frente de la Fecafoot, ya que además de haber quedado eliminado de la Copa Africana de Naciones en la instancia de Cuartos de Final frente a Marruecos, también quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA tras perder ante la RD Congo en la fase de repesca continental.

