¡Cae récord legendario! Daniela Linares hace historia en la Natación para México

La natación mexicana vive un momento histórico gracias a la actuación de Daniela Linares, quien rompió el récord nacional de los 200 metros dorso femenil durante el selectivo nacional realizado en Veracruz.

En una competencia clave para definir a la selección mexicana, la joven nadadora logró detener el cronómetro en 2:10.72, estableciendo una nueva marca nacional y dejando atrás un registro que había permanecido intacto durante 14 años. El récord anterior pertenecía a Fernanda González, quien en 2012 había impuesto un tiempo de 2:10.75, considerado durante años como una referencia difícil de superar dentro de la disciplina.

Te podría interesar: ¡Histórico! Alejandra Ortega conquista plata mundial y apunta a Los Ángeles 2028

Linares mostró un desempeño sólido desde el arranque de la prueba, manteniendo un ritmo constante y una técnica precisa que le permitió cerrar con fuerza y asegurar el nuevo récord. Su actuación no solo le dio la victoria en la prueba, sino que también la consolidó como una de las principales figuras emergentes de la natación nacional.

Además de la marca histórica, este resultado le otorgó su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde tendrá la oportunidad de representar a México en un escenario internacional y medirse ante las mejores exponentes de la región.

Te podría interesar: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 del Clausura 2026a

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

El logro de Linares representa más que un récord: es una señal del crecimiento y renovación dentro de la natación mexicana. Su desempeño genera expectativas positivas de cara al futuro, especialmente en un contexto donde el país busca consolidar nuevas figuras rumbo a competencias internacionales de mayor nivel.

Con apenas el inicio de su carrera en la élite, Daniela Linares ya dejó una marca imborrable en la historia del deporte nacional. Su actuación en Veracruz no solo rompe una barrera histórica, sino que también abre la puerta a una nueva generación de nadadores que buscan llevar a México a lo más alto del podio.