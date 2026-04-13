¡Histórico! Alejandra Ortega conquista plata mundial y apunta a Los Ángeles 2028

México celebra un nuevo logro en el atletismo internacional gracias a la destacada actuación de Alejandra Ortega, quien se convirtió en subcampeona del mundo en la prueba de medio maratón de marcha (21 kilómetros) durante el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos 2026.

La marchista mexicana firmó una competencia sólida de principio a fin, manteniéndose entre las líderes y demostrando gran resistencia física y técnica en un circuito exigente. Con un tiempo de 1:35:21, Ortega logró su mejor marca personal en la distancia, resultado que le permitió asegurar la medalla de plata frente a rivales de alto nivel internacional.

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Este resultado no solo representa un logro importante en su carrera, sino que también confirma su lugar entre las mejores exponentes de la marcha atlética a nivel mundial. A lo largo de los últimos años, Ortega ha construido una trayectoria consistente, participando en competencias de alto nivel y consolidándose como una de las principales cartas de México en esta disciplina.

La relevancia de este subcampeonato cobra aún mayor dimensión con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el medio maratón de marcha hará su debut como prueba oficial. Esta inclusión abre nuevas oportunidades para atletas especializados en distancias largas, y coloca a la mexicana como una firme aspirante a subir al podio olímpico.

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Además, la medalla de Ortega refuerza la histórica tradición de México en la marcha atlética, una disciplina que ha dado múltiples satisfacciones al país en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Su desempeño inspira a nuevas generaciones de deportistas y mantiene vigente el prestigio nacional en esta especialidad.

