Calendario del Mundial 2026 en PDF para imprimir | ACTUALIZADO con los partidos que faltan y los clasificados

Así como dejamos un PDF para predecir y completar los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también dejamos uno para imprimir el CALENDARIO ACTUALIZADO con resultados y los partidos que faltan para completar la fase de grupos y las próximas rondas.

La Selección Nacional de México le ganó 3-0 a Chequia en la Fecha 3, encuentro disputado en el Estadio CDMX, Ciudad de México. Ahora jugará ante un tercero en los 16avos de final del Mundial. Sabe que México jugará el martes 30 de junio por la tarde en el ex Estadio Azteca, nuevamente. El calendario completo a continuación.

PDF para descargar el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

toca la imagen para ver el PDF del calendario de Mundial 2026



¿Qué selecciones ya se clasificaron a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Grupo A: México y Sudáfrica

Grupo B: Suiza y Canadá

Grupo C: Brasil y Marruecos

Grupo D: Estados Unidos

Grupo E: Alemania

Grupo I: Francia y Noruega

Grupo J: Argentina

Grupo K: Colombia

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|Mexsport

¿Qué selecciones ya quedaron eliminadas del Mundial 2026?

Chequia

Qatar

Haití

Turquía

Túnez

Jordania

Panamá

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

