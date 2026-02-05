Juegos Olímpicos de Invierno: Este es el calendario COMPLETO de los atletas mexicanos

¡Todo está listo! Estamos a horas de que inicie uno de los eventos más importantes que habrá a lo largo del año y que, por supuesto, contará con presencia mexicana. Por tal motivo, aquí conocerás el calendario completo de los atletas mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 .

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 contarán con la participación de cinco atletas mexicanos, mismos que buscarán poner el nombre de México en alto. Todo comenzará el próximo martes 10 de febrero y, se espera, concluya el 18, a excepción de que ocurran cambios en el calendario oficial.

Este es el calendario de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

10 de febrero: Donovan Carillo en patinaje individual masculino a las 11:30 horas, tiempo centro de México.

en patinaje individual masculino a las 11:30 horas, tiempo centro de México. 12 de febrero: Regina Martínez en esquí de fondo estilo libre a las 06:00 horas.

en esquí de fondo estilo libre a las 06:00 horas. 13 de febrero: Allan Corona con esquí de fondo estilo libre a las 04:45 horas.

con esquí de fondo estilo libre a las 04:45 horas. 13 de febrero: Donovan Carrillo en patinaje individual masculino a las 12:00 horas.

Donovan Carrillo lo volvió a hacer 🇲🇽✨⁰Con mejor marca personal, finalizó 15º (213.05 pts) en el Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en Beijing 2026.⁰Ahora, el mexicano se desliza directo hacia la hazaña en Milano-Cortina 2026 🏔️🔥 pic.twitter.com/P6IR7VY6cs — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 25, 2026

Te puede interesar: Drake Maye, el BQ de New England que quema 5,000 calorías al día

Te puede interesar: Los jugadores que decepcionaron en Chivas y brillaron en otros clubes

14 de febrero: Lasse Gaxiola en esquí alpino slalom gigante a las 06:30 horas.

en esquí alpino slalom gigante a las 06:30 horas. 15 de febrero: Sarah Schleper en esquí alpino slalom gigante a las 03:00 horas. (Carrera 1).

en esquí alpino slalom gigante a las 03:00 horas. (Carrera 1). 15 de febrero: Sarah Schleper en esquí alpino slalom gigante a las 06:30 horas.

en esquí alpino slalom gigante a las 06:30 horas. 16 de febrero: Lasse Gaxiola en esquí alpino slalom masculino a las 03:00 horas. (Carrera 1).

en esquí alpino slalom masculino a las 03:00 horas. (Carrera 1). 16 de febrero: Lasse Gaxiola en esquí alpino slalom masculino a las 06:30 horas

en esquí alpino slalom masculino a las 06:30 horas 18 de febrero: Sarah Schleper en esquí alpino slalom femenino a las 03:00 horas. (Carrera 1).

en esquí alpino slalom femenino a las 03:00 horas. (Carrera 1). 18 de febrero: Sarah Schleper en esquí alpino slalom femenino a las 06:30 horas.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 se llevarán a cabo del viernes 6 de febrero al domingo 22. Recuerda que los pormenores de los atletas mexicanos podrás disfrutarlos a través de Azteca Deportes.