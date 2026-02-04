Drake Maye, QB que buscará el Super Bowl, quema más de 5,000 calorías al día

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo del año. El Super Bowl 2026 de la NFL finalmente ha llegado y, entre sus curiosidades, destaca la increíble dieta de Drake Maye, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra que quema alrededor de 5,000 calorías al día.

Drake Maye se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la temporada en la NFL y, a su vez, en uno de los responsables de llevar a los Patriotas de Nueva Inglaterra a un nuevo duelo de Super Bowl luego de varios años de sequía tras lo dominante que el equipo fue con Tom Brady al mando.

¿Cuál es la dieta de Drake Maye, QB que buscará conquistar el Super Bowl 2026?

El nivel con el que Drake Maye llegará al Super Bowl 2026 no es casual, y este deriva de la interesante preparación física que sostiene día a día a través de una dieta con la que logra quemar alrededor de 5,000 calorías diarias, misma que lo ayuda a estar en forma para un deporte de alta exigencia como lo es la NFL.

Drake Maye suele combinar ejercicios de rotación mediante las bandas elásticas con ejercicios tradicionales derivados del peso muerto, las sentadillas y los trabajos de fuerza Del mismo modo, su esposa, Anne Michael Maye, establece que el QB de los Patriotas de Nueva Inglaterra es exigente con los alimentos que consume día a día.

Según lo dicho por su esposa, Drake Maye suele inclinarse por platillos que le aportan la energía que, posteriormente, quema con el entrenamiento. Entre sus favoritos destacan las ensaladas César de Pollo, los espaguetis, el pollo con brócoli, vodka, pan de ajo y albóndigas, por citar algunos ejemplos.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2026 de la NFL?

Prepárate, pues el partido está más cerca que nunca. El Super Bowl 2026 de la NFL se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, y medirá a los Patriotas de Nueva Inglaterra (Conferencia Americana) frente a los Halcones Marinos de Seattle (Conferencia Nacional). El partido empieza a las 17:30 horas y podrás disfrutarlo por Azteca 7.