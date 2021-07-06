Calendario, fechas y horarios de remo en Olímpicos
Descubre el calendario, fechas y horarios para que no te pierdas las competencias de remo olímpico que verás en Tokyo 2020.
En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la vigésimo novena ocasión que la disciplina de remo masculino esté en el programa olímpico, mientras que será la doceava en la categoría femenil. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de remo en la próxima justa deportiva cuatrienal.
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Atenas 1986 fue la primera edición para los hombres y Montreal 1976 fue para las mujeres; desde entonces, 32 países han ganado la medalla de oro y 42 países han conseguido alguna presea. El Canal Sea Forest será la sede de la competencia acuática.
Calendario, fechas y horarios de remo en los Juegos Olímpico de Tokyo 2020
Jueves 22 de julio 18:30 - 22:10 | hora CDMX
- Mangas masculinas de scull individual
- Mangas masculinas de scull doble
- Mangas masculinas de scull cuádruple
- Mangas femeninas de scull individual
- Mangas femeninas de scull doble
- Mangas femeninas de scull cuádruple
Viernes 23 de julio 18:30 - 22:30 | hora CDMX
- Repescas masculinas de scull individual
- Repesca masculina de scull doble
- Mangas masculinas por parejas
- Mangas masculinas de scull doble ligero
- Mangas masculinas de cuatro sin timonel
- Repescas femeninas de scull individual
- Repesca femenina de scull doble
- Mangas femeninas por parejas
- Mangas femeninas de scull doble ligero
- Mangas femeninas de cuatro sin timonel
Sábado 24 de julio 19:00 - 21:40 | hora CDMX
- Semifinales masculinas E/F de scull individual
- Repesca masculina por parejas
- Repescas masculinas de scull doble ligero
- Repesca masculina de scull cuádruple
- Mangas masculina de ocho con timonel
- Semifinales femeninas E/F de scull individual
- Repesca femenina por parejas
- Repescas femeninas de scull doble ligero
- Repesca femenina de scull cuádruple
- Mangas femeninas de ocho con timonel
Domingo 25 de julio 19:00 - 21:20 | hora CDMX
- Cuartos de final masculinos de scull individual
- Semifinales masculinas de scull doble
- Repesca masculina de cuatro sin timonel
- Cuartos de final femeninos de scull individual
- Semifinales femeninas de scull doble
- Repesca femenina de cuatro sin timonel
Modo #JuegosOlímpicos 🔛— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 4, 2021
¿Conoces a #Miraitowa, anfitrión de #Tokyo2020?
Solo para que conste, este es un tuit para que lo aprecies y te enamores tanto como nosotros. pic.twitter.com/3vl8bLm13r
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Lunes 26 de julio 18:30 - 22:00 | hora CDMX
- Semifinales A/B masculinas de scull doble ligero
- Semifinales C/D masculinas de scull individual
- Final A masculina de scull cuádruple
- Final B masculina de scull cuádruple
- Final C masculina de scull doble ligero
- Ceremonia de la victoria de scull cuádruple masculino
- Semifinales A/B femeninas de scull doble ligero
- Semifinales C/D femeninas de scull individual
- Final A femenina de scull cuádruple
- Final B femenina de scull cuádruple
- Final C femenina de scull doble ligero
- Ceremonia de la victoria de scull cuádruple femenino
- Semifinales A/B parejas masculinas
- Semifinales A/B parejas femeninas
Martes 27 de julio 18:30 - 21:40 | hora CDMX
- Final A masculina de scull doble
- Ceremonia de la victoria de scull doble masculino
- Final A masculina de cuatro
- Ceremonia de la victoria masculina de cuatro
- Final B masculina de scull doble
- Final B masculina de cuatro
- Semifinales A/B masculinas de scull individual
- Repesca masculina de ocho
- Final A femenina de scull doble
- Ceremonia de la victoria de scull doble femenino
- Final A femenina de cuatro
- Ceremonia de la victoria femenina de cuatro
- Final B femenina de scull doble
- Final B femenina de cuatro
- Semifinales A/B femeninas de scull individual
- Repesca femenina de ocho
Miércoles 28 de julio 18:30 - 21:50 | hora CDMX
- Final F masculina de scull individual
- Final E masculina de scull individual
- Final A de parejas masculinas
- Ceremonia de la victoria de parejas masculinas
- Final A de scull ligero doble masculino
- Ceremonia de la victoria de scull ligero doble masculino
- Final B de parejas masculinas
- Final B de scull ligero doble masculino
- Final D de scull individual masculino
- Final F femenina de scull individual
- Final E femenina de scull individual
- Final A de parejas femeninas
- Ceremonia de la victoria de parejas femeninas
- Final A de scull ligero doble femenino
- Ceremonia de la victoria de scull ligero doble femenino
- Final B de parejas femeninas
- Final B de scull ligero doble femenino
- Final D de scull individual femenino
Jueves 29 de julio 18:45 - 20:55 | hora CDMX
- Final A masculina de scull individual
- Final B masculina de scull individual
- Final C masculina de scull individual
- Ceremonia de la victoria de scull individual masculino
- Final A masculina de ocho
- Ceremonia de la victoria masculina de ocho
- Final A femenina de scull individual
- Final B femenina de scull individual
- Final C femenina de scull individual
- Ceremonia de la victoria de scull individual femenino
- Final A femenina de ocho
- Ceremonia de la victoria femenina de ocho
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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?
La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.