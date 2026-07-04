Calendario de Octavos de Final y cruces del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO
Descarga e imprime el calendario y los cruces de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Así como dejamos un PDF completo de los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras la definición de esa ronda ya está disponible el calendario actualizado con todos los cruces de Octavos de Final, así como el cuadro rumbo a los Cuartos, a las Semifinales y la Gran Final del torneo. El documento se puede descargar e imprimir.
La Selección Nacional de México avanzó a los Octavos de Final después de ganarle 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo de Javier Aguirre volverá a jugar en el ex Estadio Azteca ante Inglaterra.
PDF para descargar el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Toca la imagen para ver el PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de Octavos de Final y el cuadro.
Resultados de 16avos y qué selecciones se clasificaron a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Canadá 1-0 Sudáfrica: Canadá avanza
- Alemania 1(3)-1(4) Paraguay: Paraguay avanza
- Países Bajos 1(2)-1(3) Marruecos: Marruecos avanza
- Brasil 2-1 Japón: Brasil avanza
- Francia 3-0 Suecia: Francia avanza
- Costa de Marfil 1-2 Noruega: Noruega avanza
- México 2-0 Ecuador: México avanza
- Inglaterra 2-1 RD Congo: Inglaterra avanza
- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina: EE.UU. avanza
- Bélgica 3-2 Senegal (tras prórroga): Bélgica avanza
- Portugal 2-1 Croacia: Portugal avanza
- España 3-0 Austria: España avanza
- Suiza 2-0 Argelia: Suiza avanza
- Argentina 3-2 Cabo Verde: Argentina avanza
- Colombia 1-0 Ghana: Colombia avanza
- Australia 1-1 Egipto: Egipto avanza por penales.
Todos los cruces de Octavos de Final del Mundial 2026
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – 15:00 - Paraguay v Francia - Estadio Filadelfia
- Partido 90 – 11:00 - Canadá v Marruecos - Estadio Houston
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – 14:00 - Brasil v Noruega - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 92 – 18:00 - México v Inglaterra - Estadio Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – 13:00 - Portugal v España - Estadio Dallas
- Partido 94 – 18:00 - Estados Unidos v Bélgica - Estadio Seattle
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – 10:00 - Argentina v Egipto - Estadio Atlanta
- Partido 96 – 14:00 - Suiza v Colombia - Estadio BC Place Vancouver
Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- México 2-0 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
- México 3-0 Chequia
- México 2-0 Ecuador
- México vs. Inglaterra
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