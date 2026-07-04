Calendario de Octavos de Final y cruces del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO

Así como dejamos un PDF completo de los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras la definición de esa ronda ya está disponible el calendario actualizado con todos los cruces de Octavos de Final, así como el cuadro rumbo a los Cuartos, a las Semifinales y la Gran Final del torneo. El documento se puede descargar e imprimir.

La Selección Nacional de México avanzó a los Octavos de Final después de ganarle 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo de Javier Aguirre volverá a jugar en el ex Estadio Azteca ante Inglaterra.

|Instagram: Mi Selección MX

PDF para descargar el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Toca la imagen para ver el PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de Octavos de Final y el cuadro.

Resultados de 16avos y qué selecciones se clasificaron a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Canadá 1-0 Sudáfrica: Canadá avanza

Alemania 1(3)-1(4) Paraguay: Paraguay avanza

Países Bajos 1(2)-1(3) Marruecos: Marruecos avanza

Brasil 2-1 Japón: Brasil avanza

Francia 3-0 Suecia: Francia avanza

Costa de Marfil 1-2 Noruega: Noruega avanza

México 2-0 Ecuador: México avanza

Inglaterra 2-1 RD Congo: Inglaterra avanza

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina: EE.UU. avanza

Bélgica 3-2 Senegal (tras prórroga): Bélgica avanza

Portugal 2-1 Croacia: Portugal avanza

España 3-0 Austria: España avanza

Suiza 2-0 Argelia: Suiza avanza

Argentina 3-2 Cabo Verde: Argentina avanza

Colombia 1-0 Ghana: Colombia avanza

Australia 1-1 Egipto: Egipto avanza por penales.

Todos los cruces de Octavos de Final del Mundial 2026

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – 15:00 - Paraguay v Francia - Estadio Filadelfia

Partido 90 – 11:00 - Canadá v Marruecos - Estadio Houston

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – 14:00 - Brasil v Noruega - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Partido 92 – 18:00 - México v Inglaterra - Estadio Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – 13:00 - Portugal v España - Estadio Dallas

Partido 94 – 18:00 - Estados Unidos v Bélgica - Estadio Seattle

Messi será banca y en su lugar entrará Nico Paz.|Leo Messi

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – 10:00 - Argentina v Egipto - Estadio Atlanta

Partido 96 – 14:00 - Suiza v Colombia - Estadio BC Place Vancouver

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

México 3-0 Chequia

México 2-0 Ecuador

México vs. Inglaterra

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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