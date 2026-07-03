Inglaterra no supera a México en ofensiva: el dato que sorprendió a todos

México tendrá una prueba de fuego contra Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La campaña del equipo de Javier Aguirre ya es histórica, pero buscarán extender el legado lo máximo posible. El cuadro europeo aparece como equipo más fuerte, principalmente por la calidad de sus jugadores. Sin embargo, no hay diferencias entre ambas ofensivas si hacemos hincapié en lo estadístico.

A pesar de contar con nombres como Harry Kane o Bukayo Saka, Inglaterra no supera en goles a la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos llegan a los Octavos de Final con 8 goles anotados cada uno, por lo que el poderío ofensivo de las dos escuadras fue el mismo en el torneo hasta el momento. Incluso, México tiene un dato a favor sobre Inglaterra.

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México es un equipo más sólido que Inglaterra

Si bien es cierto que las dos selecciones se mantienen invictas en lo que va del certamen, México ha sido el único equipo, junto a España, que no ha recibido goles hasta la fecha. A diferencia del cuadro mexicano, Inglaterra recibió 3 goles en sus primeros cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, demostrando que su defensa no es imbatible, como sí lo es la última línea del equipo del “Vasco” Aguirre.

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Sin embargo, hay que destacar que México se enfrentará al primer campeón del mundo y potencia mundial en el torneo. Anteriormente, no enfrentó a ningún equipo dentro del Top 20 del ranking FIFA, factor que hay que tener en cuenta. Inglaterra llega a este partido como la cuarta mejor selección del mundo, según el listado de la FIFA, por lo que será un choque histórico para el futbol mexicano.

|México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final

Las diferencias del ataque de México sobre Inglaterra

Si bien es cierto que ambos equipos cuentan con la misma cantidad de goles anotados en el certamen internacional, existen diferencias puntuales en el ataque de cada selección. México marcó 8 goles a través de cinco jugadores distintos, lo que refleja una alta profundidad en ataque y una mayor variedad de opciones para finalizar las jugadas ofensivas.

Con Inglaterra esto cambia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel marcó 8 goles en el torneo, pero 5 de ellos tuvieron la firma de Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich aparece como la principal arma de ataque del equipo inglés y que deberá ser neutralizado por la Selección Mexicana para disminuir las opciones de gol del rival.

Pese a ello, Inglaterra es más insistente de cara al arco rival: suma 74 tiros a gol y 29 córners a favor en lo que va del torneo. Mientras que México suma 50 disparos a portería y apenas 7 córnes a su favor. De todos modos, las diferencias no son sumamente notorias pese a la calidad de jugadores de cada equipo.