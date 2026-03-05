OFICIAL: El calendario de Pumas en la Leagues Cup 2026

Ha quedado definido el calendario de la Leagues Cup 2026. Dirigidos por Efraín Juárez, Pumas ya conoce su camino en el certamen internacional, competencia en la que ya perdieron una Final en 2022 frente a Seattle Souders, siendo su mejor resultado quedando en segundo lugar.

Te puede interesar: OFICIAL: Partidos de la Leagues Cup 2026 que se jugarán en México

Teniendo como rivales a Charlotte, Cincinnati y Columbus Crew, el Club Universidad Nacional debuta el 4 de agosto jugando en el Banc of America Stadium, TQL Stadium y ScottsMiracle-Gro Field. Es decir, a pesar de que para la presente edición ya hay partidos que se van a disputar en México, el cuadro de la UNAM si va a jugar sus tres compromisos en Estados Unidos en calidad de visitante.

Calendario de Pumas en la Leagues Cup 2026

4 de agosto:

Charlotte vs Pumas

7 de agosto:

Cincinnati vs Pumas

11 de agosto:

Columbus Crew vs Pumas

Para la Leagues Cup 2026, el formato de competencia es el miso. Participan 36 equipos entre Liga BBVA MX y Major League Soccer. Las mejores cuatro escuadras de cada liga avanzan a la Ronda Eliminatoria.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Clausura 2026