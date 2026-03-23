El calendario que podría sacar a André Jardine: la difícil seguidilla de partidos de Club América

Aunque Club América había salido de la zona baja y se esperaba una mejoría en el Clausura 2026, sufrió una derrota con Pumas UNAM en la Jornada 12 de la Liga BBVA MX. Con la Fecha FIFA a punto de llegar, André Jardine sabe que tiene más tiempo para entrenar a sus jugadores, aunque se le viene una seguidilla de partidos muy difícil y que lo podrían sacar del equipo.

Aunque el entrenador brasileño manifestó sentirse respaldado por la directiva, los próximos partidos de las Águilas de Coapa no son nada sencillos y en redes sociales hasta se habla de que podrían poner en peligro la continuidad de Jardine –quien gana un salario muy similar al de Efraín Juárez– al frente del conjunto azulcrema.

En apenas 14 días América definirá si avanza a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 y si continúa a la Liguilla del Clausura 2026, dos cosas que son prácticamente una obligación para el entrenador que supo ser tricampeón de la Liga MX con el equipo azulcrema. Con dos clásicos modernos y un duelo complejo en Concachampions, todo es complejo para América.

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Los 5 partidos que podrían poner en peligro a André Jardine en Club América

Jornada 13 Clausura 2026: Santos Laguna vs. Club América (4 de abril 21:00 horas)

Ida cuartos de final Concachampions 2026: Nashville vs. Club América (7 de abril 18:00 horas)

Jornada 14 Clausura 2026: Club América vs. Cruz Azul (11 de abril 21:00 horas)

Vuelta cuartos de final Concachampions 2026: Club América vs. Nashville (14 de abril 21:30 horas)

Jornada 15 Clausura 2026: Club América vs. Toluca (18 de abril 21:00 horas)

Que Dios nos agarre confesados. pic.twitter.com/xfIeiUAAFg — Roberto Haz (@tudimebeto) March 22, 2026

El primero de los duelos tras la Fecha FIFA será ante Santos Laguna, que marcha último en la tabla de posiciones del Clausura 2026, quizás el encuentro más “sencillo” de los que se le vienen. Luego, juega la ida de la Concachampions frente a Nashville (que eliminó al Inter Miami de Lionel Messi).

El 11 de abril, quizás, arranca la etapa más compleja para Jardine, pues jugará el clásico frente a Cruz Azul, que ocupa una de las primeras posiciones en el Clausura 2026. El 14 del mismo mes define la serie de Concachampions ante los de la MLS. El 18 juega contra su némesis reciente: Toluca.

En caso de perder la serie con Nashville y no ganar (o perder) contra La Máquina y los Diablos Rojos, se quedaría afuera de la Concachampions y, seguramente, también de la Liguilla. Así, parece muy complejo que Jardine no reciba alguna mala noticia desde la directiva del América.