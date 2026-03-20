Club América sale de la zona baja y será de los mejores equipos del Clausura 2026 gracias a esto
El conjunto de André Jardine levantó su nivel y se prepara para brillar en el torneo
Mientras que muchos se preguntan cuándo volverá a jugar Club América en la Concachampions luego de avanzar ante Philadelphia Union, lo cierto es que las Águilas están mejorando mucho en los últimos tiempos y más aún en el Clausura 2026. Pues aunque habían iniciado muy mal, en la actualidad están en un momento mucho mejor y pinta para ser de los mejores.
Aunque André Jardine admitió haber sido duro con sus jugadores, lo concreto es que el equipo ha mejorado mucho en un aspecto que hace que posiblemente pueda competir al máximo en el torneo de la Liga BBVA MX. Pues en la defensa ha hecho un gran trabajo y no ha concedido una gran cantidad de goles en lo que va del año.
Club América y una defensa que da seguridad en el Clausura 2026
De acuerdo a los datos aportados por la Liga MX sobre el Clausura 2026, el Club América es el cuarto equipo que menos goles recibió en lo que va del torneo. Únicamente Toluca, Chivas de Guadalajara y Pachuca han concedido menos tantos que las Águilas de Coapa. Pues en lo que va del campeonato tuvieron crisis en la ofensiva pero no así en la zaga.
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Todos los goles que recibió Club América en el Clausura 2026
- Atlético San Luis x2
- Chivas x1
- Tigres x4
- Juárez x2
- Querétaro x1
Es decir que la estadística habría sido aún más positiva sin el desastroso partido que tuvieron las Águilas contra Tigres de la UANL, el equipo de Guido Pizarro que le propinó una goleada por 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, el conjunto dirigido por Jardine acumula 6 partidos sin recibir goles en el Clausura 2026.
En la actualidad América se encuentra en la posición 7 con 17 puntos tras 11 jornadas disputadas en el campeonato de la Liga MX. Se espera que la fortaleza defensiva sea el puntapié para mejorar y escalar puestos para que no peligre su clasificación a la Liguilla.
Los equipos que menos goles recibieron en el Clausura 2026
- Deportivo Toluca FC: 6
- Chivas de Guadalajara: 9
- Pachuca: 9
- Club América: 10
- Cruz Azul: 11
- Xolos de Tijuana: 11
- Rayados de Monterrey: 12
- Pumas UNAM: 12
- Tigres de la UANL: 12.