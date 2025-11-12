Calientan el México vs Argentina del Mundial Sub-17: “Quieren jugar o irse con dignidad”

Luego de que se confirmara el partido de México vs Argentina, correspondiente a la Ronda de 16avos de Final del Mundial Sub-17, los aficionados a la albiceleste han vuelto a arremeter contra la Selección Mexicana, escuadra a la que recientemente eliminaron en el Mundial Sub-20 en la instancia de 4tos de Final.

Te puede interesar: CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026; fecha y hora en vivo del evento

Durante el certamen con sede en Qatar, el Mundial Sub-17 tuvo a 48 equipos participantes aumentando la cantidad de Selecciones Nacionales, motivo por el que la Fase Eliminatoria comienza con 32 conjuntos disputando los 16avos de Final. Y es que al tener a 48 representantes jugando la Copa del Mundo, el formato de competencia es distinto, pues los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro cada uno. Las dos primeras selecciones junto con las ocho mejores terceras avanzaron a la Ronda Eliminatoria y la Selección Mexicana dirigida por Carlos Cariño fue uno de los mejores terceros puestos en el sector que compartieron junto a Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil. Con una victoria y dos derrotas, el combinado azteca se pudo meter en la siguiente instancia de competencia, misma que fue definida por el Fair Play.

Argentinos menosprecian a México

Con el partido programado para disputarse el viernes 14 de noviembre a las 8:45 horas, las respuestas de los aficionados de Argentina no se hicieron esperar. Cabe mencionar, que el entrenador del cuadro Sub-17 es Diego Placente, mismo DT que estaba al frente de la escuadra Sub-20 que eliminó a México en 4tos de Final en dicha categoría.



"16avos? Desbloqueando nuevas instancias en las que hay que eliminarlos...".

"Otra vez a sus hijos . Eso es abuso...".

"¿Otra vez?, ¿no hay otro país?".

"A llorar mexicanos...".

"Los mexicanos quieren jugar o prefieren irse con dignidad...", son algunas de las respuestas ante la confirmación que hizo la Selección de Argentina en sus redes sociales sobre el enfrentamiento con México.

Te puede interesar: CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026; fecha y hora en vivo del evento