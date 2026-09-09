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¿Despreciado? La INESPERADA calificación que le dio la prensa de Grecia a la ‘Hormiga’ González tras su doblete y asistencia

La prensa en Grecia le puso una calificación a la ‘Hormiga’ González que sorprendió a Omar Villarreal tras su doblete y asistencia en el Olympiacos vs Volos

Olympiakos vs Volos Hormiga González

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 9 de septiembre del 2026, Omar Villarreal nos compartió todos los detalles de lo que dice la prensa escrita en Grecia sobre la 'Hormiga' González y la inesperada calificación que le pusieron a pesar de lograr marcar un doblete y dar una asistencia en la victoria del Olympiacos 3-2 ante Volos New Football en la Copa de Grecia.

En la gran mayoría, se terminaron rindiendo con el nivel que mostró el futbolista mexicano, elogiando su actuación pero hubo un medio que calificó a los jugadores y no dio la calificación que muchos esperarían para un jugador que marcó dos goles.

La calificación que le pusieron la prensa en Grecia a la 'Hormiga' González tras su doblete y asistencia

En uno de los periodicos de Grecia, aprovecharon para calificar a todos los jugadores que disputaron el encuentro y para sorpresa de Omar Villarreal y tal vez de muchos mexicanos, la calificación que le pusieron a la 'Hormiga' González fue de 8 en un encuentro en el que logró marcar un doblete y dar una asistencia para que el encuentro terminara 3-2 a favor del Olympiacos.

Calificación prensa a la Hormiga González Olympiacos

En el video de Omar, revela la calificación y resalta que la prensa griega es exigente porque el considera que por los goles y su asistencia tendría que ser una calificación de 10 y ser el MVP del partido. A pesar de eso, el chivahermano destacó que es bueno que le exijan.

"Armando González le pusieron 8 de calificación, que exigente salió la prensa griega. 8 de calificación en un partido que haces dos goles y asistencia, caray! Pero bueno, a mí me parece que tendría que ser el MVP, le hubieran puesto 10 estrellitas más un punto al hormigol pero está bien que le exijan.
Pero ya ven que en todos lados la prensa es exigente muchachos, no nada más es cuestión de México".

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