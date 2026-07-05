David Medrano, analista de TV Azteca, sobre el cambio de horario del México vs Inglaterra: “A los jugadores les avisaron a nada de comenzar el calentamiento”

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se pospuso por tormenta eléctrica y el periodista David Medrano, analista de TV Azteca, reveló que a los jugadores les avisaron de último momento que el nuevo horario de arranque será para las 7:00 p.m.

Medrano reveló que los jugadores de ambas selecciones estaban en las puertas de los vestidores cuando las autoridades de la FIFA les avisaron de los nuevos horarios para comenzar el calentamiento debido a la tormenta eléctrica que afecta a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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“El partido se jugará a las 7 de la noche. Tiene ya una hora de retraso. A punto de salir a calentar los dos equipos, estaban en las puertas de los vestuarios los jugadores de ambos equipos cuando la gente de FIFA informó los nuevos horarios. A las 6:05 de la tarde salir a hacer la calistenia, los calentamientos”, dijo Medrano.

De acuerdo con el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con base en el articulo 35, apartado 4, los equipos “tendrán derecho a calentar en el terreno de juego antes del partido. En principio, el calentamiento durará 30 minutos, comenzará cuando falten 50 minutos para el inicio del encuentro y finalizará cuando falten 20”. Sin embargo, la FIFA puede acortar o cancelar las sesiones a discreción.

Segundo partido pospuesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El duelo entre México e Inglaterra es el segundo partido con horario pospuesto debido a las condiciones climatológicas en la Ciudad de México. El primero modificado por el protocolo de clima fue el compromiso entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador en la ronda de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dicho encuentro también tuvo una afectación de una hora, causado por una tormenta eléctrica que afectó al sur de la capital mexicana.

