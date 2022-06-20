Roberto Carlos sale ovacionado en el cambio por Ricardo Osorio

Poco tardó el partido de The Beautiful Game para que el público presente en Miami pudiera presenciar más goles. Nani puso su segunda asistencia en el partido que culminó con el gol de cabeza por parte de Cafú a los 11 minutos. En apenas un instante, Vinicius Jr. , figura del Real Madrid, cruzó su tiro que no pudo atajar el arquero francés Sébastien Frey para el dos por dos.

Ovación en el partido tras la salida de Roberto Carlos del campo

El capitán del equipo con indumentaria amarilla, Roberto Carlos, abandonó el terreno de juego a los 14 minutos de la primera mitad. El colegiado del encuentro hizo una pausa en el partido para aplaudir la salida del histórico lateral brasileño; los jugadores también acompañaron el aplauso que, con el apoyo del público, hizo estremecer el Lockhart Stadium, casa del Inter Miami.

Ricardo Osorio, ex defensor y mundialista mexicano, fue quien relevó a la leyenda carioca y quien fue el encargado de defender la misma banda en el resto del partido.