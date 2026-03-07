Estos son los cambios que ha tenido la Triple A tras ser adquirida por WWE

La lucha libre mexicana atraviesa una etapa de transformación histórica desde que la Triple A fue adquirida por WWE, en una operación anunciada oficialmente en abril de 2025 y concretada bajo la estructura empresarial de TKO Group Holdings.

Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

Desde entonces, la compañía fundada por Antonio Peña ha comenzado una profunda modernización que abarca desde su identidad visual hasta su estrategia de expansión internacional. El objetivo de la nueva administración es posicionar a la Triple A como una marca global sin perder la esencia del estilo mexicano.

¿Cuáles son los cambios que se han hecho en la Triple A tras la compra por parte de WWE?

Uno de los aspectos más visibles de la nueva etapa de AAA ha sido la renovación estética y técnica de sus espectáculos, que ahora se alinean más con los estándares de producción de WWE.



Nuevo logo e identidad visual: la empresa presentó un logotipo renovado que mantiene la esencia de la marca, pero con una imagen más moderna y corporativa. Este rediseño busca facilitar la integración de AAA dentro del ecosistema global de WWE.

la empresa presentó un logotipo renovado que mantiene la esencia de la marca, pero con una imagen más moderna y corporativa. Este rediseño busca facilitar la integración de AAA dentro del ecosistema global de WWE. Producción televisiva de mayor nivel: las transmisiones han mejorado notablemente en calidad de audio, iluminación y realización televisiva. Los escenarios también fueron rediseñados con un estilo más limpio y minimalista (similar al de programas como RAW o SmackDown).

las transmisiones han mejorado notablemente en calidad de audio, iluminación y realización televisiva. Los escenarios también fueron rediseñados con un estilo más limpio y minimalista (similar al de programas como RAW o SmackDown). Nuevo ring con especificaciones WWE: el tradicional ring de la Triple A fue reemplazado por uno con características técnicas similares a los utilizados en WWE. Esto incluye una estructura más sólida, cuerdas diferentes y cambios en la distribución del área de comentaristas.

el tradicional ring de la Triple A fue reemplazado por uno con características técnicas similares a los utilizados en WWE. Esto incluye una estructura más sólida, cuerdas diferentes y cambios en la distribución del área de comentaristas. Escenografía más moderna: los eventos ahora presentan pantallas LED, entradas más elaboradas y una producción visual pensada para la televisión internacional y plataformas digitales.

Triple A: cambios en la dirección creativa y su estructura interna

Además de los cambios estéticos, la compañía también ha experimentado modificaciones importantes en su estructura interna, desde la dirección creativa hasta el manejo de talento.

